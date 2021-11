MenuMeters: Schlichter Systemmonitor für die Mac-Menüleiste

An die Mac-Freeware MenuMeters, der wir uns zuletzt 2015 ausführlicher gewidmet haben, können sich regelmäßige Besucher vielleicht noch erinnern. MenuMeters ist eine von vielen Mac-Applikationen, die zur Anzeige wichtiger Systeminformationen in der Menüleiste genutzt werden kann. Das kostenfrei erhältliche Open-Source-Projekt wurde in den vergangenen Wochen mehrfach aktualisiert und lässt sich mittlerweile relativ problemlos auch auf Apples neuesten MacBooks und unter macOS 12 Monterey einsetzen.

Nach dem Download der angepassten Version, müsst ihr in den Einstellungen der Desktop-Anwendung nur noch konfigurieren, welche Kenndaten eures Systems euch überhaupt interessieren. MenuMeters bietet hier die vier Bereiche CPU, Festplatte, Speicher und Netzwerk an.

Zeigt CPU, Festplatte, Speicher und Netzwerk

Für den Prozessor lässt sich die aktuelle Auslastung mit optionalem Balkendiagramm sowie die momentan anliegende Temperatur darstellen. Beeinflussen lassen sich hier die Farben und die Schriftgröße.

Wer möchte kann sich im Bereich Festplatte die Festplattenaktivität in der Menüleiste anzeigen lassen, erhält hier allerdings nur zwei munter blinkende Indikatoren, die wenig Aufschluss darüber geben, welche Aufgaben gerade auf eurer SSD abgearbeitet werden.

Die Netzwerkanzeige hingegen fällt wieder praktisch aus und zeigt euch den aktuellen Datendurchsatz im Up- und Downstream an. Hier lässt sich schnell feststellen, ob laufenden Übertragungen die eigene Leitung auch ordentlich ausnutzen oder ob WLAN- beziehungsweise Internet-Anbindung gerade mit einem Flaschenhals zu kämpfen haben.

Im Bereich Speicher können der aktive, der inaktive und der reservierte Speicher in der Mac-Menüleiste dargestellt werden – sowohl in absoluten Zahlen, als auch in unterschiedlichen Diagramm-Typen.

Persönlich gehören wir seit einiger Zeit zu großen Fans das Kategorie-Konkurrenten Stats und können uns den Wechsel auf MenuMeters nicht mehr vorstellen. Allerdings wird es sicher einige Anwender und Anwenderinnen geben, denen MenuMeters sympathischer ist. Diese können gerne zugreifen.