Mac-Bildbearbeitung Pixelmator Pro: Neue Version entfernt Hintergründe automatisch

Auch der „Hintergrund-Radiergummi“ lässt sich ebenfalls mit einem einfachen Mausklick aktivieren und entfernt, was die Algorithmen von Pixelmator Pro für den Bildhintergrund halten. Unterm Strich kommt hier also auch die neue Funktion „Subjekt wählen“ zum Einsatz, wird aber um zwei weitere Arbeitsschritte ergänzt, die die Auswahl umkehren und den Hintergrund dann, mit angenehm glatter Kante, entfernen. Der „Hintergrund-Radiergummi“ versteckt sich im Bereich „Intelligent löschen“.

So bringt Pixelmator Pro neben dem „Hintergrund-Radiergummi“ auch die Optionen „Subjekt wählen“, „Kante verfeinern“ und „Auswählen und Maskieren“ mit. Über den Befehl „Subjekt wählen“, den die neue Ausgabe im Bearbeiten-Menü vorhält, werde Personen und zentrale Objekte auf Bildern automatisch erkannt und ausgewählt. Diese lassen sich anschließend kopieren, entfernen oder in eigenen Bild-Ebenen transportieren.

