Menüleistenkalender Itsycal: Stundenpiep und weitere Neuerungen

Eine weitere Neuerung von Itsycal 0.13.3 findet sich in den Einstellungen der App. Hier lässt steht nun die neue Option „Ton zur vollen Stunde“ zum Ankreuzen bereit. Habt ihr die Funktion aktiviert, so macht die App jeweils mit einem kurzen Tonsignal auf den Beginn einer neuen Stunde aufmerksam. Diese Funktion könnte versierten Nutzern der App bekannt vorkommen, stand sie zuvor doch bereits als versteckte Einstellung zur Verfügung, die allerdings über einen Terminal-Befehl aktiviert werden musste.

Beim Erstellen neuer Kalenderereignisse über das Plus-Symbol in Itsycal kann man neben Standarddaten wie Ort, Zeit, Hinweiston und Wiederholungen nun auch eine zugehörige Internetadresse eintragen. Der Itsycal-Entwickler hat das neue URL-Feld dabei so konzipiert, dass ausschließlich gültige Adressen verarbeitet werden. Fehlerhafte URLs werden schlichtweg ignoriert.

Der Menüleisten-Kalender Itsycal bringt in Version 0.13.3 einmal mehr eine Reihe kleiner, aber sinnvoller Verbesserungen für Standardnutzer und versierte Anwender gleichermaßen. Das Update lässt sich wie immer kostenlos auf der Webseite des Entwicklers laden und hat sich im Laufe der Jahre zu einer vollwertigen Alternative zu kostenpflichtigen Lösungen entwickelt. Die Anwendung synchronisiert sich mit dem in macOS integrierten iCloud-Kalender.

