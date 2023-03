Menüleistenkalender Dato jetzt als Einzelkauf oder über Setapp erhältlich

Falls ihr es nicht wisst: Die Position eines App-Symbols in der Menüleiste lässt sich verändern, in dem ihr die Grafik bei gedrückter Befehlstaste mit der Maus packt und verschiebt.

Es lohnt sich übrigens, nach der Installation von Dato einmal die im Zusammenhang mit der App verfügbaren Einstellungen zu durchforsten. Insbesondere empfehlen wir damit verbunden auch die optische Anpassung des Dato-Symbols in der Menüleiste. Ihr könnt hier zum Beispiel den aktuellen Tag als Ziffer einblenden und die von macOS eingeblendeten Angaben auf die Uhrzeit beschränken, sodass ihr in der Menüleiste keinen Platz mit doppelten Angaben vergeudet.

Per Mausklick auf das Dato-Symbol in der Menüleiste könnt ihr schnell eine Übersicht der anstehenden Termine und Aufgaben abrufen oder auch neue Einträge hinzufügen. Die hier angezeigten Inhalte werden automatisch mit Apples iCloud-Kalender und iCloud-Erinnerungen synchronisiert.

Inzwischen bewirbt sich ja eine ganze Batterie von entsprechenden Apps um die Gunst der Mac-Besitzer. Raum für zusätzliche Angebote in diesem Bereich hat wohl insbesondere die Tatsache geschaffen, dass mit Fantastical der einstige Platzhirsch in diesem Bereich mittlerweile auf ein Abo-Modell setzt. Dato wird klassisch als Einmalkauf für 9,99 Euro oder eben jetzt auch über Setapp angeboten. Bei Setapp erhält man zu Pauschalpreisen ab rund 10 Euro im Monat Zugriff auf einen stetig wachsenden Pool von Apps für den Mac und teils auch iOS-Geräte.

Inzwischen in Version 4.5.2 verfügbar, lässt Dato mit Blick auf seine Funktion als Kalendererweiterung für die Menüleiste eigentlich keine Wünsche mehr offen. Die Anwendung stellt am oberen Bildschirmrand all jene Funktionen übersichtlich und für den schnellen Zugriff bestimmt bereit, auf die man sonst nur vergleichsweise umständlich über die „große“ Kalender-App von Apple zugreifen könnte.

Insert

You are going to send email to