Apple Studio Display erhält Kalibrierungsfunktion

Wenn ihr den neuen Menüpunkt aufruft, öffnet sich jetzt auch in Verbindung mit dem Apple Studio Display die bereits vom Apple Pro Display XDR bekannte Software „Pro Display Calibrator“ und bietet die Möglichkeit, die Primärwerte, Luminanz und Gammareaktion des Bildschirms anzupassen. Für diesen Vorgang ist allerdings ein entsprechendes Messgerät zwingend erforderlich, zudem weist Apple darauf hin, dass der Vorgang für optimale Ergebnisse in einer abgedunkelten Umgebung ausgeführt werden sollte.

Die Installation von macOS Ventura 13.3 und der Studio Display Firmware 16.4 vorausgesetzt, ist jetzt eine direkte Neukalibrierung des Bildschirms möglich. Die Option versteckt sich in den über das Apfel-Menü in der Menüleiste erreichbaren Systemeinstellungen des Mac. Wenn ihr hier den Bereich „Displays“ aufsucht und den betreffenden Bildschirm auswählt, findet ihr im Menü „Voreinstellung“ den zusätzlichen Punkt „Voreinstellungen kalibrieren…“.

