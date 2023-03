Smartmi HomeKit-Luftreiniger E1 in Deutschland erhältlich

Aktuell ist der neue Smartmi-Luftreiniger allerdings nur in der Standardversion mit grauem Stoffbezug erhältlich, der gleichzeitig als erste Filterstufe fungiert und beispielsweise groben Staub oder Haare absondert, was sich positiv auf die Lebenszeit des Hauptfilters auswirken soll.

Dank der integrierten App-Steuerung sowie der Anbindung an Apple Home, Amazon Alexa und Google Home lässt sich das Gerät auch in Automationen verwenden und kann beispielsweise per Push-Mitteilung darüber informieren, dass ein Austausch des integrierten Filters auf dem Programm steht.

Das neue Smartmi-Gerät lässt sich auf drei verschiedenen Leistungsstufen betreiben, von denen die niedrigste dem Hersteller zufolge besonders leise und damit für die Verwendung in Schafzimmern und Büros geeignet sein soll. Mit voller Kraft ist das Gerät in der Lage, pro Stunde bis zu 150 Kubikmeter gereinigte Luft auszustoßen.

Insert

You are going to send email to