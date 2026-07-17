Menschenmengen und Schlachten: Netflix setzt massiv auf KI

Generative künstliche Intelligenz ist bei Netflix längst im Produktionsalltag angekommen. Der Streamingdienst hat entsprechende Werkzeuge in diesem Jahr bereits bei rund 300 Filmen, Serien und Dokumentationen eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt vor allem in der Nachbearbeitung.

Die überraschend konkrete Zahl nennt Netflix in seinem aktuellen Bericht an die Aktionäre. Demnach kommen KI-Werkzeuge inzwischen während des gesamten Produktionsprozesses zum Einsatz – von ersten Konzepten und Vorabvisualisierungen bis zur Fertigstellung und Auslieferung. Netflix nennt unter anderem vergrößerte Menschenmengen, historische Schlachten und aufwendige Übersichtsaufnahmen als Beispiele. KI soll dabei Szenen ermöglichen, die mit klassischen visuellen Effekten für kleinere Produktionen zu teuer oder zu zeitaufwendig wären.

Schneller und günstiger produziert

Besonders weit ging Netflix bei der US-Dokuserie „The American Experiment“. Rund 17 Minuten sollen mithilfe generativer KI überarbeitet worden sein. Nach Angaben des Unternehmens entstand dieser Teil etwa doppelt so schnell und zu rund der Hälfte der bisherigen Kosten.

Netflix bezeichnet die Technik weiterhin als Werkzeug für Filmschaffende und nicht als Ersatz für Autoren, Darsteller oder Effektteams. Die Größenordnung von 300 Produktionen zeigt jedoch, wie schnell sich KI in der Film- und Serienproduktion etabliert. Für Zuschauer dürfte häufig kaum erkennbar sein, welche Kulisse oder Menschenmenge teilweise künstlich erzeugt wurde.

KI auch bei Suche und Werbung

Der Einsatz beschränkt sich nicht auf die eigentlichen Produktionen. Netflix nutzt Sprachmodelle auch, um Suchanfragen besser zu verstehen und Empfehlungen zu verbessern. Im Werbegeschäft helfen KI-Systeme zudem bei Planung, Erstellung und Auswertung von Kampagnen.

Wir hatten bereits über KI-gestützte Werbung bei Netflix und die Debatte um eine mögliche automatisierte Synchronisation berichtet. Die nun genannte Zahl macht deutlich: Die KI-Umstellung bei Netflix läuft bereits – meist unsichtbar und vor allem dort, wo Zeit und Produktionskosten eingespart werden können.