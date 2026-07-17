ifun.de — Apple News seit 2001. 46 683 Artikel

300 Titel in einem Jahr

Menschenmengen und Schlachten: Netflix setzt massiv auf KI
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Generative künstliche Intelligenz ist bei Netflix längst im Produktionsalltag angekommen. Der Streamingdienst hat entsprechende Werkzeuge in diesem Jahr bereits bei rund 300 Filmen, Serien und Dokumentationen eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt vor allem in der Nachbearbeitung.

Netflix Onepiece

Die überraschend konkrete Zahl nennt Netflix in seinem aktuellen Bericht an die Aktionäre. Demnach kommen KI-Werkzeuge inzwischen während des gesamten Produktionsprozesses zum Einsatz – von ersten Konzepten und Vorabvisualisierungen bis zur Fertigstellung und Auslieferung. Netflix nennt unter anderem vergrößerte Menschenmengen, historische Schlachten und aufwendige Übersichtsaufnahmen als Beispiele. KI soll dabei Szenen ermöglichen, die mit klassischen visuellen Effekten für kleinere Produktionen zu teuer oder zu zeitaufwendig wären.

Schneller und günstiger produziert

Besonders weit ging Netflix bei der US-Dokuserie „The American Experiment“. Rund 17 Minuten sollen mithilfe generativer KI überarbeitet worden sein. Nach Angaben des Unternehmens entstand dieser Teil etwa doppelt so schnell und zu rund der Hälfte der bisherigen Kosten.

Netflix bezeichnet die Technik weiterhin als Werkzeug für Filmschaffende und nicht als Ersatz für Autoren, Darsteller oder Effektteams. Die Größenordnung von 300 Produktionen zeigt jedoch, wie schnell sich KI in der Film- und Serienproduktion etabliert. Für Zuschauer dürfte häufig kaum erkennbar sein, welche Kulisse oder Menschenmenge teilweise künstlich erzeugt wurde.

Netflix HQ

KI auch bei Suche und Werbung

Der Einsatz beschränkt sich nicht auf die eigentlichen Produktionen. Netflix nutzt Sprachmodelle auch, um Suchanfragen besser zu verstehen und Empfehlungen zu verbessern. Im Werbegeschäft helfen KI-Systeme zudem bei Planung, Erstellung und Auswertung von Kampagnen.

Wir hatten bereits über KI-gestützte Werbung bei Netflix und die Debatte um eine mögliche automatisierte Synchronisation berichtet. Die nun genannte Zahl macht deutlich: Die KI-Umstellung bei Netflix läuft bereits – meist unsichtbar und vor allem dort, wo Zeit und Produktionskosten eingespart werden können.

Laden im App Store
Netflix
Netflix
Entwickler: Netflix, Inc.
Preis: Kostenlos+
Laden

17. Juli 2026 um 08:26 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.683 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46683 Artikel in den vergangenen 9033 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven