Debatte um KI-Synchronisation: Deutsche Sprecher warnen vor Folgen

Mehrere deutsche Synchronsprecher haben sich in einem TikTok-Video gegen den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Vertonung fremdsprachiger Inhalte ausgesprochen. Unter den Beteiligten sind unter anderem Max Felder, Maria Koschny, Dennis Schmidt-Foß, Luisa Wietzorek und Konrad Bösherz.

Die deutsche Synchronisation bzw. generell Synchronisation darf niemals von KI Stimmen übernommen werden. Wir haben hier in Deutschland mit die besten Synchronsprecher der Welt. Keine KI kann Emotionen genauso auslösen, wie echte Menschen. Guck euch die Datteltäter Disney Videos… pic.twitter.com/CAVmwpW1iO — julian98 (@brunjuli1998) March 22, 2025

Die Sprecher betonen, dass KI-Systemen emotionale Tiefe und Empathie fehlten und sie daher nicht in der Lage seien, eine echte Verbindung zum Publikum herzustellen. In dem Aufruf fordern sie den Erhalt der menschlichen Stimme in der Synchronisation und sprechen sich deutlich gegen automatisierte Verfahren aus.

Das Video stieß in sozialen Medien auf breite Resonanz – sowohl zustimmend als auch kritisch. Während Unterstützer der Aktion den künstlerischen Anspruch und den kulturellen Wert menschlicher Synchronisation unterstreichen, halten andere die Ablehnung von KI für rückwärtsgewandt. Der Einsatz künstlicher Intelligenz werde sich aus Sicht vieler Kommentatoren ohnehin durchsetzen, vor allem weil er Kosten senken und Produktionsprozesse beschleunigen könne. Mehr als einmal wurden dabei Parallelen zu den Tonfilm-Boykottaufrufen der 1920er Jahre gezogen.

Gemische Resonanz in den sozialen Netzen

In vielen Kommentaren wird der wirtschaftliche Aspekt betont. Zahlreiche Nutzer verweisen darauf, dass KI-Lösungen bereits heute in der Lage seien, Stimmen realistisch zu imitieren. Es sei daher nur eine Frage der Zeit, bis automatisierte Systeme mit menschlichen Sprechern konkurrieren könnten.

Gleichzeitig wird Kritik an der bisherigen Qualität deutscher Synchronfassungen laut. Monotonie, fehlende Emotionalität und unzureichende Übersetzungen seien hier an der Tagesordnung. Auch der Wunsch, auf Synchronisation weitgehend zu verzichten und stattdessen Originalfassungen mit Untertiteln anzubieten, wird immer wieder geäußert – hier gehen wir persönlich mit.

Negativbeispiel aus Deutschland

Bereits in der Vergangenheit gab es kritische Reaktionen auf den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Synchronisation. Ein besonders aufsehenerregendes Beispiel lieferte die Deutsche Telekom mit der Serie Murderesses, die bei MagentaTV verfügbar war. Die polnische Krimiproduktion wurde zunächst mit einer KI-generierten deutscher Tonspur veröffentlicht – jedoch nur für kurze Zeit.

Wegen zahlreicher Beschwerden über die Tonqualität und die künstlich klingenden Stimmen nahm der Anbieter die Serie bereits zwei Tage nach Veröffentlichung wieder aus dem Programm. Nach einer internen Prüfung wurde entschieden, die Serie fortan nur noch im Originalton mit Untertiteln anzubieten.

Erst Anfang des Monats kündigte Prime Video an, zukünftig eine KI-Synchronisation für ausgewählte Titel bereitzustellen.