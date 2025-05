YouTube und Netflix planen KI-gestützte Werbung

Stellt euch schon mal auf mehr Werbung bei YouTube und Netflix ein. Die beiden Unternehmen planen unter anderem auch den Einsatz von neuen Werbestrategien und Werbeformaten.

PeakPoint-Werbung bei YouTube

YouTube beispielsweise hat ein Konzept namens „PeakPoints“ vorgestellt. Vereinfacht gesagt nimmt der Anbieter die spannendsten Stellen im Video zum Anlass, dort Werbung einzubinden.

Die bei YouTube für die Vermarktung zuständige Managerin Anne Marie Nelson-Bogle erläutert dazu, dass man Googles KI-System Gemini verwendet, um die bedeutungsvollsten Momente, also die „PeakPoints“ innerhalb der YouTube-Inhalte zu identifizieren, um Werbekunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Marke dort zu platzieren, wo die Zuschauer am aufmerksamsten sind.

Aus der Sicht von YouTube-Nutzern klingt das neue Werbeformat natürlich alles andere als attraktiv.

Netflix mit massivem Zuwachs beim Abo mit Werbung

Der Videodienst Netflix ist derweil so begeistert davon, wie gut sein Billig-Abo mit Werbung angenommen wird, dass er hierfür dafür Werbeformate und wohl auch eine Steigerung der Werbeaktivitäten plant.

Im Rahmen einer Präsentation vor Werbekunden ließ die Werbechefin des Unternehmens verlauten, dass die Abo-Variante „Netflix mit Werbung“ inzwischen mehr als 40 Millionen monatlich aktive Nutzer verzeichnet. 40 Prozent aller neuen Abonnenten wählen den günstigen Tarif.

Natürlich zählen hier auch Nutzer, die das günstige Netflix-Abo nicht gezielt gewählt haben, sondern über Paketangebote mit anderen Diensten nutzen. Solche Angebote kennen wir ja von MagentaTV oder ganz aktuell von Sky. Die Zahlen sind dennoch beeindruckend, so konnte Netflix hier innerhalb eines Jahres fünf Millionen weitere Abonnenten gewinnen.

Auch Netflix will bei der Platzierung von Werbung künftig künstliche Intelligenz einsetzen und hat in einem ersten Schritt die Einführung von neuen Anzeigeformaten angekündigt, die sowohl während der Wiedergabe als auch in Pausen erscheinen und von den Werbeanbietern mit interaktiven Elementen belegt werden können. Die neuen Formate sollen im kommenden Jahr in all jenen Ländern verfügbar sein, in denen der werbegestützte Tarif von Netflix angeboten wird.