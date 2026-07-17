Lokale Alternative zu Claude und Codex: LM Studio startet Bionic

LM Studio erweitert sein Angebot um einen neuen KI-Agenten für Mac. Bionic soll nicht nur Fragen beantworten, sondern selbstständig recherchieren, programmieren und mit Dokumenten, Tabellen sowie Präsentationen arbeiten. Dabei können offene KI-Modelle direkt auf dem eigenen Rechner laufen.

Die zunächst als Vorschau angebotene Anwendung ist von der klassischen LM-Studio-App getrennt. Nutzer wählen ein lokales Modell aus, geben bestimmte Dateien oder Projektordner frei und erteilen anschließend einen Auftrag. Weitere Details nennt LM Studio in der offiziellen Ankündigung.

Lokale KI arbeitet mit Dateien

Bionic kann Programmcode durchsuchen, unbekannte Abschnitte erklären, Fehler suchen und Änderungen vorschlagen. In einem weiteren Arbeitsbereich lassen sich PDFs, Textdokumente, Tabellen und Präsentationen zusammenfassen, überarbeiten oder neu erstellen. Eine Websuche kann bei Bedarf aktuelle Informationen ergänzen.

Der Agent erhält nur Zugriff auf die für ein Projekt ausgewählten Dateien. Automatische Zwischenstände sollen Änderungen nachvollziehbar machen und eine Rückkehr zu früheren Versionen ermöglichen.

Lokal oder über die Cloud

Bei lokalen Modellen bleiben Eingaben und Dokumente auf dem eigenen Mac. Über LM Link kann Bionic zudem auf ein Modell zugreifen, das auf einem leistungsfähigeren Rechner im eigenen Netzwerk läuft. Ein MacBook könnte so beispielsweise die Rechenleistung eines Mac Studio nutzen.

Für umfangreichere Aufgaben bietet LM Studio optional größere Cloud-Modelle an. Der Anbieter verspricht für diese Anfragen eine Speicherfrist von null Tagen: Die übermittelten Daten sollen nach der Verarbeitung nicht gespeichert und nicht zum Training verwendet werden. Die Cloud-Nutzung wird nach Verbrauch berechnet, lokale Modelle bleiben kostenlos.

Auch als lokale Spracheingabe

Zusätzlich bringt Bionic eine systemweite Diktierfunktion mit. Gesprochener Text lässt sich direkt an der aktuellen Cursorposition in andere Mac-Apps einsetzen. Die Transkription erfolgt laut LM Studio lokal.

Bionic steht auf der Webseite des Anbieters für Mac und Windows bereit. Für lokale KI empfiehlt sich ein Mac mit Apple-Prozessor und möglichst 16 Gigabyte Arbeitsspeicher oder mehr. Wir hatten LM Studio bereits als Werkzeug für lokale KI-Modelle vorgestellt. Mit Bionic sollen diese nun selbstständig an Dateien und Projekten mitarbeiten.