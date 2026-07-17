Saugen und Dampfwischen: Roborock F25 Steam startet günstiger

Roborock erweitert seine F25-Reihe um einen neuen Nass-Trocken-Sauger mit Dampfreinigung. Der F25 Steam soll trockenen Schmutz, verschüttete Flüssigkeiten und hartnäckige Flecken in einem Arbeitsgang beseitigen. Zum Start wird das Gerät deutlich günstiger angeboten.

Der Roborock F25 Steam kostet bis zum 9. August 459 Euro statt regulär 589 Euro. Im Mittelpunkt steht ein Dampfmodus, der eingetrocknete Rückstände und Fett ohne zusätzliche Reinigungsmittel lösen soll. Gleichzeitig nimmt die Reinigungswalze den gelösten Schmutz direkt auf.

Heißer Dampf gegen hartnäckige Flecken

Roborock wirbt mit bis zu 180 Grad heißem Dampf. Dieser soll klebrige Rückstände und angetrockneten Alltagsschmutz aufweichen, bevor die Walze darüber schrubbt. Die Saugeinheit arbeitet mit bis zu 25.000 Pascal und nimmt feste Verschmutzungen ebenso auf wie Flüssigkeiten.

Ein DirTect-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad und passt die Leistung automatisch an. Für normale Wischvorgänge besitzt der F25 Steam außerdem einen integrierten Reinigungsmitteltank. Wer ausschließlich mit Wasser und Dampf arbeiten möchte, kann auf Zusätze verzichten. Auf empfindlichen Böden kann dies eine gute Option sein.

Besonders Haushalte mit Tieren profitieren von der Tiefenreinigung.

Flach unter Betten und Sofas

Das Gerät lässt sich vollständig nach hinten ablegen und ist in dieser Position nur 12,5 Zentimeter hoch. Damit erreicht es auch Bereiche unter Betten, Sofas und niedrigen Schränken. Ein bidirektionaler Antrieb unterstützt beim Vor- und Zurückschieben und soll die Führung erleichtern.

Die Walze reicht auf beiden Seiten nah an Fußleisten heran. Ein Anti-Tangle-System soll zudem verhindern, dass sich lange Haare oder Tierhaare um die Rolle wickeln. Gerade in Haushalten mit Hunden oder Katzen dürfte dies den Wartungsaufwand senken.

Der Dampfmodus soll auch ohne Chemie hartnäckigen Schmutz entfernen.

Station übernimmt die Walzenpflege

Nach dem Putzen wird die Walze automatisch in beide Richtungen gereinigt und anschließend innerhalb von fünf Minuten getrocknet. Frischwasser und Schmutzwasser müssen weiterhin von Hand nachgefüllt beziehungsweise entleert werden. Im Eco-Modus nennt Roborock bis zu 80 Minuten Laufzeit, im Dampfmodus fällt sie erwartungsgemäß deutlich kürzer aus.

Der Roborock F25 Steam ist ab sofort bei Amazon und im Onlineshop des Herstellers erhältlich. Der Einführungspreis von 459 Euro gilt bis zum 9. August.