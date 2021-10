Kaleidoscope 3 für Mac: Diff-Anwendung runderneuert

Kaleidoscope 3 richtet sich nicht an Privatanwender, sondern an Mac-Nutzer, die den Funktionsumfang im Rahmen ihrer Arbeit benötigen und wird entsprechend für 150 Euro verkauft. Wer die Anwendung noch nicht kennt, kann Kaleidoscope 3 ganze 15 Tage lang ohne Einschränkungen auf Herz und Nieren Testen und sich danach für bzw. gegen den Kauf entscheiden.

Doch wie gesagt: der Textvergleich ist eines der einfachsten Beispiele die uns aus dem Stegreif einfallen. Kaleidoscope bietet sich vornehmlich als Entwickler-Werkzeug zum Abgleich von Quelltexten an, kann aber auch Verzeichnis-Inhalte einander gegenüberstellen, eignet sich für Bildvergleiche und hängt sich sogar in Systeme zur Versions-Kontrolle wie Git, Subversion, Mercurial oder Bazaar ein.

Im geschilderten Beispiel markiert Kaleidoscope die Textpassagen in denen Änderungen festgestellt wurde, stellt eine Verbindung zum Original-Abschnitt her (auch wenn dieser im Dokument etwas verrutscht sein sollte) und zeigt so auf einen Blick wo Änderungen stattgefunden haben. Vom Tippfehler bis zur gänzlichen Neuformulierung ganzer Absätze.

