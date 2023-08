MeasuringRope misst den Abstand zwischen zwei Bildschirmpunkten

Das MeasuringRope-Maßband liegt, solange die App geöffnet ist, stets im Vordergrund über allen sonstigen App- und Systemfenstern, was den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungssituationen erlaubt. Mit gedrückter Shift-Taste wird automatisch streng horizontal oder vertikal gemessen, andernfalls sind auch Strecken in beliebigen Winkeln möglich. Ein Gummibandeffekt sorgt – wie man im Video unten sehen kann – bei der Verwendung von MeasuringRope für ansprechende Optik.

Die Mac-Anwendung MeasuringRope will sich als praktisches Hilfsmittel für Gestalter erweisen. Die App stellt ganz wie ihr Name bereits sagt ein flexibles Maßband bereit, mit dessen Hilfe sich der Abstand zwischen zwei Punkten auf dem Bildschirm ermitteln lässt.

