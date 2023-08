Bambu 3D-Drucker: Cloud-Ausfall sorgt für Chaos und kaputte Geräte

Die mit einer Cloud-Anbindung von Geräten und Funktionen verbundenen Vorteile stehen außer Frage. Allerdings sollte man bei alldem nicht vergessen, dass dergleichen stets auch mit Risiken verbunden ist.

In der Regel denkt man hier ja als erstes an Hacker-Angriffe und dergleichen, dass aber auch schon eine schlichte Server-Störung für immensen Schaden sorgen kann, zeigt ein aktueller Vorfall im Zusammenhang mit den 3D-Druckern von Bambu. Die Geräte haben teilweise eigenständig zu drucken begonnen und wurden in der Folge zum Teil auch nachhaltig beschädigt.

Bambu will dergleichen in Zukunft verhindern

Der Hersteller hat seinen ursprünglichen Blog-Beitrag zu dem Vorfall mittlerweile um zusätzliche Erklärungen erweitert. Dem zufolge war der Ausfall eines Cloud-Dienstes dafür verantwortlich, dass im Zusammenhang mit deren Wiederherstellung fälschlicherweise der erneute Start von Druckaufträgen ausgelöst wurde. Teilweise haben die betroffenen Geräte dann mitten in der Nacht und ohne Aufsicht losgelegt, was abgesehen von Filament-Chaos vor allem dann auch zu Schäden am Drucker selbst geführt hat, wenn sich auf dem Druckbett bereits ein zuvor gestartetes Produkt befand.

Bambu will dergleichen in Zukunft unter anderem durch zusätzliche Software-Sicherungen vermeiden. Eine der neuen Funktionen soll es dem Drucker erlauben, das Druckbett vor dem Start eines neuen Auftrags zu überprüfen und sicherzustellen, dass sich keine Objekte beziehungsweise noch nicht entfernte vorherige Drucke darauf befinden. Hierfür wird allerdings der nur in der X1-Serie des Herstellers verbaute LiDAR-Sensor benötigt, Drucker ohne diese Ausstattung sollen vor dem Start eines neuen Auftrags darauf hinweisen, dass die Druckfläche leer und gereinigt sein muss. Man kann allerdings davon ausgehen, dass ein großer Teil der Nutzer um die Produktivität der Geräte zu steigern von der damit verbunden angekündigten Möglichkeit gebrauch machen wird, diese Sicherheitsoption zu deaktivieren.

