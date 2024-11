Mauno: Mac-Audio temporär von Stereo auf Mono umschalten

Die Menüleisten-App Mauno für den Mac ermöglicht es, Audiosignale unkompliziert von Stereo auf Mono umzuschalten. Das kleine Tool könnte in verschiedenen Alltagssituationen hilfreich sein – etwa bei Hörbehinderungen, defekten Kopfhörern, YouTube-Videos mit nur einem Stereokanal oder der Nutzung von Geräten mit nur einem Lautsprecher.

Wofür eigentlich Mono-Audio?

Ein Monosignal sorgt dafür, dass beide Audiokanäle gleich wiedergegeben werden. Das kann für Menschen mit einseitigem Hörverlust nützlich sein, da sie so keine Inhalte verpassen. Auch bei Geräten mit nur einem Lautsprecher oder defekten Kopfhörern wird der vollständige Audioinhalt sichergestellt. Im Bereich der Audioproduktion hilft die Umstellung auf Mono dabei, Mixe zu prüfen, um eine ausgewogene Wiedergabe zu garantieren.

Darüber hinaus kann Mono-Audio bei schlechter Raumakustik oder beim Anhören von Live-Events die Verständlichkeit verbessern, da es keine Unterschiede zwischen den Kanälen gibt. Motivation des Entwicklers war es offenbar, schnell auf YouTube-Videos reagieren zu können, die nur dem linken bzw. nur den rechten Stereokanal bespielen.

Jetzt in Version 2.2 verfügbar

Die aktuelle Version Mauno 2.2 wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht und behebt Absturzprobleme unter macOS Sequoia. Die App ist mit macOS 11 oder neuer kompatibel und wurde für den Einsatz auf Apples-Prozessoren optimiert. Mauno bietet eine bietet eine schliche Ein-Klick-Bedienung direkt in der Menüleiste und zeigt an, ob die App gerade in die Audioausgabe eingreift oder nicht.

Mauno ist quelloffen und unter der GNU GPLv2-Lizenz verfügbar. Sicherheitstechnisch erfüllt die App moderne Standards wie Codesignierung, Sandbox-Integration und Notarisierung. Mauno lässt sich hier aus dem Netz laden und stellt eine leicht zugängliche, kostenlose Lösung dar, um vorübergehend aber schnell auf die Monowiedergabe umzuschalten.