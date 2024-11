Audible: Alle Pausierer erhalten 3 Monate für je 99 Cent

Wer hin und wieder Lust auf mehrstündige Hörbücher hat, kommt an Audible kaum vorbei. So gut wie alle hochqualitativen Produktionen, die nicht auch im Katalog der hierzulande aktiven Musik-Streaming-Dienste landen – und dies sind immer weniger – sind über Audible in digitaler Form verfügbar.

Diese lassen sich einzeln erwerben, sind aber am bequemsten im sogenannten Audible-Abonnement verfügbar, das den Namen eigentlich nicht verdient hat, denn um ein wirkliches Abonnement handelt es sich bei Audible nicht.

Ein „Abo“, das den Namen nicht verdient

Nutzer bezahlen hier monatlich 9,95 Euro, um sich ein beliebiges Hörbuch aus dem riesigen Repertoire des Anbieters auszusuchen. Das Abonnement lässt sich jederzeit kündigen und jederzeit wieder aufnehmen. Zudem bleiben die Hörbücher auch nach der Beendigung des Abonnements weiter im eigenen Besitz und können beliebig oft angehört werden.

Ignoriert man die zusätzlichen Streaming-Inhalte und Exklusiv-Podcasts, die Audible anbietet, dann darf man die 9,95 Euro eher als Kaufpauschale mit automatischer Abbuchung bewerten.

Die Tatsache, dass sich das Audible-Abonnement so einfach kündigen lässt, sorgt dafür, dass viele Nutzer jeweils nur für einen Monat Mitglied werden, um an eine gezielte Hörbuch-Neuerscheinung zu kommen, und den Zugriff dann wieder pausieren. Wir tun dies beim Erscheinen neuer Heinz-Strunk-Hörbücher ebenfalls regelmäßig.

Auch Pausierer erhalten 3 Monate für je 99 Cent

Solltet ihr euch in dieser Beschreibung ebenfalls wiederfinden, dann gibt es gute Nachrichten. Audible hat eine 99-Cent-Aktion am Start, die sich nicht nur an Neukunden richtet, sondern auch all jene Audible-Nutzer anspricht, die “in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abonnement hatten”.

Diese können auf der Aktionsseite 3 Monate Audible für 0,99 Euro pro Monat buchen. Also drei beliebige Hörbücher für jeweils 99 Cent im Laufe der kommenden drei Monate auswählen.

Das Angebot gilt bis zum 21.01.2025 um 23:59 Uhr – entsprechend können auch aktive Audible-Nutzer noch von der Aktion profitieren, wenn sie heute ihr Abonnement pausieren und in 31 Tagen über die entsprechende Aktionsseite neu abschließen.

Ach ja: Heinz Strunks Zauberberg 2 erscheint am 28. November.