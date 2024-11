Marktmissbrauch: Auch Brasilien leitet Untersuchung gegen Apple ein

Die brasilianische Wettbewerbsbehörde CADE hat ein Verfahren gegen Apple eröffnet. Grund sind Vorwürfe, dass bestimmte Geschäftspraktiken des Unternehmens den Wettbewerb behindern würden. Dem Verfahrensauftakt waren mehrere Beschwerden lokaler Unternehmen vorausgegangen, die die Wettbewerbshüter zum Einschreiten aufgefordert hatten.

Im Fokus stehen auch in Brasilien Vertragsklauseln und Richtlinien Apples, die Entwicklern untersagen, alternative Zahlungsmethoden anzubieten oder ihre Apps außerhalb des App Stores zu vertreiben. Laut CADE könnten diese Vorgaben Apples Position am Markt auf unzulässige Weise stärken. Als Sofortmaßnahme hat die Behörde Apple angewiesen, solche Klauseln vorerst nicht anzuwenden und binnen 20 Tagen Alternativen für die App-Verbreitung und Zahlungsabwicklung in Brasilien anzubieten.

Applaus aus Europa und den USA

Die Interessengruppe „The Coalition for App Fairness“ (CAF), zu der unter anderem Deezer, Spotify, Threema und Epic Games zählen, begrüßte die Entscheidung der brasilianischen Wettbewerbsbehörde. In einer Stellungnahme lobte CAF en Einsatz der Regulierer für einen wettbewerbsfähigen digitalen Markt. Die Anordnung, dass Apple Entwicklern alternative Vertriebswege und Zahlungsmethoden ermöglichen muss, sei ein wichtiger Schritt.

Die Organisation sieht Brasilien als Teil einer globalen Bewegung, die sich Apples App-Store-Praktiken in den Weg stellt, um Verbrauchern und Entwicklern mehr Wahlfreiheit zu garantieren.

Maßnahmen und Strafen bei Verstößen

Die CADE fordert, dass Apple Entwicklern erlaubt, in ihren Apps Links zu externen Zahlungsmöglichkeiten einzufügen, alternative Bezahlsysteme zu nutzen und Apps über Drittanbieterplattformen zu vertreiben. Zudem muss Apple Entwickler und die Öffentlichkeit über die Maßnahmen informieren. Bei Nichtbefolgung droht eine tägliche Geldstrafe von umgerechnet etwa 45.000 Euro.

Apple hat 30 Tage Zeit, um auf die Vorwürfe zu reagieren und Beweise vorzulegen. Das Verfahren könnte dazu führen, dass Apple sein Geschäftsmodell in Brasilien anpassen muss.