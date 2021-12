Matter statt AirPlay? Neuer Smart-Home-Standard kann auch streamen

Matter, der neue Smart-Home-Standard, an dessen Aufbau fast alle wichtigen Branchengrößen wie Apple, IKEA, Signify, Amazon und Google beteiligt sind, könnte langfristig auch proprietäre Streaming-Lösungen wie Apple AirPlay und Googles Cast ersetzen.

So sieht der gemeinsame Standard der kooperierenden Hardware-Anbieter auch Spezifikationen für die drahtlose Übertragung von Medieninhalten vor, die das Streamen von Videos an einen Fernseher oder Audiosignalen an einen Lautsprecher beschreiben.

Lautstärke, Input- und Kanalwechsel

Darauf hat der an dem Projekt beteiligte Amazon-Ingenieur Chris DeCenzo in einem Gespräch mit amerikanischen Medienvertretern aufmerksam gemacht. So ist in Matter bereits vorgesehen die Lautstärke von entfernten Medienplayern zu kontrollieren, Kanäle zu wechseln und zwischen unterschiedlichen In- und Outputs umschalten zu können.

Statt den fünf derzeit miteinander konkurrierenden Protokollen, zu denen auch Apple AirPlay und Google Cast zählen, könnte Matter die Kontrolle hier perspektivisch komplett an sich reißen. Vorausgesetzt natürlich, die beteiligten Unternehmen einigen sich auf den Standard und implementieren diese alle auch in vollem Umfang.

Amazon federführend beteiligt

Amazon, selbst noch ohne eine sonderlich bekannte Alternative zu AirPlay und Cast, soll federführend an der Entwicklung der entsprechenden Matter-Spezifikation beteiligt sein.

Die Freigabe des Standards war eigentlich für 2021 vorgesehen, Matter wird nach einer im August angekündigten Aufschiebung nun jedoch erst im kommenden Jahr in den Markt starten. Dann sollen auch die ersten Produkte mit Matter-Logo in den Handel kommen.

Mehrere Zubehör-Anbieter, unter anderem Amazon und Philips Hue, haben bereits angekündigt vorhandene Hardware über Software-Aktualisierungen kompatibel zum neuen Smart-Home-Standard machen zu wollen.