Covid-Ausbruch im Apple Store: Anwesenheitsdruck trotz Symptomen

„Ich war die ganze Woche über symptomatisch, aber ich kam zur Arbeit in den Laden. [Der Manager] hat mich in der Vergangenheit angerufen und versucht, mir einzureden, dass es wahrscheinlich kein Covid ist, wenn man geimpft ist“

Die betroffenen Mitarbeiter haben nun zu Protokoll gegeben, dass die von Apple formulierten Vorsichtsmaßnahmen, die eben solche großflächigen Ansteckungen verhindern sollen, in der fraglichen Filiale nicht zur Anwendung gekommen wären. Das verantwortlichen Management hätte Mitarbeiter, die sich in Übereinstimmung mit Apples Schutzvorkehrungen krank gemeldet hätten, aufgefordert dennoch zur Arbeit zu erscheinen.

Anlass für die Gespräche war ein großflächiger Covid-Ausbruch in dem texanischen Ladengeschäft Apple Southlake Town Square , das nun noch bis mindesten Sonntag komplett geschlossen bleiben wird. Von den 151 hier angestellten Mitarbeitern hatten sich direkt im Anschluss an den Black Friday 4 Mitarbeiter mit akuten Covid-Infektionen krank gemeldet. Seitdem haben insgesamt 22 Mitarbeiter positive Testergebnisse in Empfang nehmen müssen.

