Streaming: Zweite Staffel für Invasion, Cowboy Bebop eingestellt

Invasion war am 22. Oktober mit drei Episoden in das nach wie vor überschaubare Angebot von Apple TV+ gestartet und hat weitere Folgen im Wochenrhythmus veröffentlicht. Die Series setzt sich mit einer Invasion von Aliens auseinander, die an mehreren Stellen des Planeten gleichzeitig vonstatten geht.

Die Serie um eine zusammengewürfelte Gruppe von Kopfgeldjägern war erst am 19. November in den Katalog des Video-Streaming-Dienstes aufgenommen worden und schließt das Staffelfinale der 1. Season mit einem Cliffhanger ab, um den ihr jetzt vielleicht einen Bogen machen solltet.

So soll Cowboy Bebop bislang zwar auf etwa 74 Millionen Zuschauerstunden gekommen sein, wurde in den letzten Tagen aber von immer weniger Netflix Nutzern konsumiert.

Der Video-Streaming-Dienst Netflix wird die erst im vergangenen Monat in Staffel eins veröffentlichte Weltraumserie Cowboy Bebop einstellen und keine weiteren Folgen der Anime-Adaption mehr produzieren lassen. Dies berichtet das Fachmagazin The Hollywood Reporter und verweist auf die (zu) schnell nachlassende Popularität und die durchwachsenen Kritiker-Stimmen zur Serie.

Insert

You are going to send email to