Gemeinsamer Smarthome-Standard Matter kommt erst 2022

Matter ist als plattformübergreifendes Smarthome-Protokoll schon seit geraumer Zeit in der Mache. Die Grundlagen dafür wurden bereits 2018 mit dem gemeinsam von Amazon, Apple und Google vorangetriebenen „Project Connected Home over IP“, auch CHIP genannt, geschaffen. Letztendlich hat sich mit der Ankündigung im Mai nur der Name des gemeinschaftlichen Projekts geändert, das Ziel bleibt unverändert die Möglichkeit, mithilfe eines einheitlichen Protokolls eine Interoperabilität für Smarthome-Geräte zu schaffen. Dabei dürften sich die drei Schwergewichte Amazon, Apple und Google gegenseitig ergänzen. Im besten Fall lassen sich dann Geräte von Amazon und Google auch über HomeKit ansprechen, was einerseits diese Geräte für HomeKit-Nutzer, umgekehrt aber auch HomeKit für Kunden aus der Smarthome-Welt von Amazon oder Google interessanter macht.

Die Einführung des neuen Smarthome-Standards Matter verschiebt sich um mehrere Monate. Als wir im Frühjahr über die Ankündigung des von Unternehmen wie Apple, Amazon und Google unterstützen Standards berichtet haben, war noch die Zertifizierung erster Geräte bereits in diesem Jahr im Gespräch. Jetzt hat das hinter Matter stehende Konsortium die diesen Erwartungen zugrunde liegende Zeitleiste überarbeitet : Man plane nun, bis Jahresende eine Vorabversion der technischen Spezifikationen bereit zu haben. Das offizielle Zertifizierungsprogramm soll dann im ersten Halbjahr 2022 starten. Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, könnten wir in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres dann die ersten mit Matter kompatiblen Produkte sehen.

Insert

You are going to send email to