ifun.de — Apple News seit 2001. 46 905 Artikel

Neues Flutlicht-Modell inklusive

Matter für Nest-Kameras: Google bereitet großes Update vor
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Google scheint die Öffnung seiner aktuellen Nest-Kameras für andere Smart-Home-Plattformen vorzubereiten. In der Datenbank der Connectivity Standards Alliance finden sich inzwischen gleich mehrere Google-Kameras mit einer Zertifizierung nach Matter 1.5.1.

Google Nest Floodlight Cam

Die Einträge umfassen die aktuelle Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor und Nest Doorbell sowie ein „Google Nest Cam Outdoor and Floodlight bundle“. Alle vier werden als Kameras mit 2K-Video geführt und kommunizieren über WLAN und Bluetooth. Die Zertifizierung erfolgte bereits Ende April.

Die drei regulären Kameras gehören zu Googles im vergangenen Herbst erneuertem Nest-Portfolio. Matter-Unterstützung wurde bei deren Marktstart allerdings noch nicht angeboten. Die neuen Zertifizierungen sind deshalb ein deutlicher Hinweis darauf, dass Google eine entsprechende Freischaltung vorbereitet.

Neue Flutlichtkamera deutet sich an

Besonders interessant ist das zertifizierte Flutlicht-Bundle. Google verkauft bereits seit 2021 eine Nest Cam mit Flutlicht. Diese basiert allerdings noch auf der älteren Kamerageneration mit 1080p-Auflösung.

Der neue Zertifizierungseintrag verwendet dagegen die Produktfamilie der aktuellen Nest Cam Outdoor mit 2K-Video. Damit dürfte Google zumindest eine neue Kombination aus seiner aktuellen Außenkamera und einem Flutlicht vorbereiten. Ob das Leuchtmodul selbst überarbeitet wird oder lediglich die Kamera ausgetauscht wird, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Google Nest Floodlight Cam App

Matter öffnet Kameras für andere Plattformen

Kameras gehören erst seit Matter 1.5 zum gemeinsamen Smart-Home-Standard. Matter 1.5.1 verbessert die Unterstützung weiter und erlaubt unter anderem mehrere parallele Videostreams – beispielsweise einen hochauflösenden Stream zur Aufzeichnung und einen kleineren fürs Smartphone.

Matter soll Kameras plattformübergreifend nutzbar machen und könnte damit langfristig die bislang notwendige Bindung an Google Home lockern. Eine Zertifizierung bedeutet allerdings noch nicht automatisch, dass sich die Nest-Kameras bereits in Apple Home hinzufügen lassen. Auch die jeweiligen Smart-Home-Plattformen müssen die neuen Matter-Kamerafunktionen vollständig unterstützen.

Apple baut seinen eigenen Kamerabereich ebenfalls aus und hebt mit iOS 27 unter anderem das bisherige 1080p-Limit von HomeKit Secure Video auf. Google hat sich zu seinem Matter-Update und dem neuen Flutlicht-Bundle bislang noch nicht offiziell geäußert.

Produkthinweis
Google Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation) – Sicherheitskamera für den Außenbereich mit 2K-Video... 172,31 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
19. Aug. 2026 um 17:33 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.905 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46905 Artikel in den vergangenen 9066 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven