Matter für Nest-Kameras: Google bereitet großes Update vor

Google scheint die Öffnung seiner aktuellen Nest-Kameras für andere Smart-Home-Plattformen vorzubereiten. In der Datenbank der Connectivity Standards Alliance finden sich inzwischen gleich mehrere Google-Kameras mit einer Zertifizierung nach Matter 1.5.1.

Die Einträge umfassen die aktuelle Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor und Nest Doorbell sowie ein „Google Nest Cam Outdoor and Floodlight bundle“. Alle vier werden als Kameras mit 2K-Video geführt und kommunizieren über WLAN und Bluetooth. Die Zertifizierung erfolgte bereits Ende April.

Die drei regulären Kameras gehören zu Googles im vergangenen Herbst erneuertem Nest-Portfolio. Matter-Unterstützung wurde bei deren Marktstart allerdings noch nicht angeboten. Die neuen Zertifizierungen sind deshalb ein deutlicher Hinweis darauf, dass Google eine entsprechende Freischaltung vorbereitet.

Neue Flutlichtkamera deutet sich an

Besonders interessant ist das zertifizierte Flutlicht-Bundle. Google verkauft bereits seit 2021 eine Nest Cam mit Flutlicht. Diese basiert allerdings noch auf der älteren Kamerageneration mit 1080p-Auflösung.

Der neue Zertifizierungseintrag verwendet dagegen die Produktfamilie der aktuellen Nest Cam Outdoor mit 2K-Video. Damit dürfte Google zumindest eine neue Kombination aus seiner aktuellen Außenkamera und einem Flutlicht vorbereiten. Ob das Leuchtmodul selbst überarbeitet wird oder lediglich die Kamera ausgetauscht wird, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Matter öffnet Kameras für andere Plattformen

Kameras gehören erst seit Matter 1.5 zum gemeinsamen Smart-Home-Standard. Matter 1.5.1 verbessert die Unterstützung weiter und erlaubt unter anderem mehrere parallele Videostreams – beispielsweise einen hochauflösenden Stream zur Aufzeichnung und einen kleineren fürs Smartphone.

Matter soll Kameras plattformübergreifend nutzbar machen und könnte damit langfristig die bislang notwendige Bindung an Google Home lockern. Eine Zertifizierung bedeutet allerdings noch nicht automatisch, dass sich die Nest-Kameras bereits in Apple Home hinzufügen lassen. Auch die jeweiligen Smart-Home-Plattformen müssen die neuen Matter-Kamerafunktionen vollständig unterstützen.

Apple baut seinen eigenen Kamerabereich ebenfalls aus und hebt mit iOS 27 unter anderem das bisherige 1080p-Limit von HomeKit Secure Video auf. Google hat sich zu seinem Matter-Update und dem neuen Flutlicht-Bundle bislang noch nicht offiziell geäußert.