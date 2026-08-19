Xbox zieht bei IKEA ein: Gemeinsame Gaming-Möbel angekündigt

Microsoft und IKEA machen gemeinsame Sache. Unter der Xbox-Marke soll eine neue Kollektion aus Möbeln und Einrichtungsgegenständen entstehen, die sich ausdrücklich an Gamer richtet. Noch halten sich beide Unternehmen mit konkreten Details zurück – dafür fällt die Ankündigung umso verspielter aus.

Auf Instagram kündigt IKEA die Kooperation mit den Worten „Xbox has acquired Ikea!“ an. Eine Übernahme des schwedischen Möbelriesen durch Microsoft steht natürlich nicht an. Stattdessen nutzt IKEA den kleinen Seitenhieb, um auf die gemeinsame Gaming-Kollektion aufmerksam zu machen.

Ein weiterer Instagram-Teaser von IKEA stellt die neue Kollektion ebenfalls in Aussicht. Es soll unter anderem Einrichtungsgegenstände geben, die sich optisch an typischen Xbox-Bedienelementen orientieren – etwa einem D-Pad-Kissen und einem Möbelstück im Stil eines überdimensionierten Analogsticks. Preise, ein vollständiges Sortiment und einen konkreten Verkaufsstart haben die Unternehmen bislang nicht genannt. Erste Produkte dürften im Umfeld der Gamescom gezeigt werden.

Gaming ist für IKEA kein Neuland

Für IKEA ist der Ausflug in die Spielewelt keine Premiere. Bereits 2021 haben wir über sechs gemeinsam mit ASUS Republic of Gamers entwickelte Produktserien berichtet. Damals kamen insgesamt rund 30 Produkte hinzu, darunter Schreibtische, Stühle, Rollcontainer, Headset-Halter und weiteres Zubehör.

Die Zusammenarbeit mit Xbox dürfte diesmal allerdings stärker auf Konsolenspieler und die Gestaltung des gesamten Gaming-Zimmers abzielen. Darauf deuten zumindest die bislang gezeigten Teaser hin. Statt der bei Gaming-Zubehör gerne bemühten Kombination aus schwarzem Kunststoff und möglichst viel RGB-Beleuchtung scheint IKEA dabei wieder einen etwas wohnlicheren Ansatz verfolgen zu wollen.

Ob neben dekorativem Zubehör auch Schreibtische, Sitzmöbel oder Aufbewahrungslösungen mit Xbox-Bezug erscheinen, bleibt noch offen. Spätestens mit der angekündigten Präsentation rund um die Gamescom dürften IKEA und Microsoft weitere Details nachreichen.