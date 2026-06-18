Matter 1.6 verbindet Apple Home, Alexa und Google enger

Die Connectivity Standards Alliance hat Matter 1.6 veröffentlicht. Die neue Version erweitert den Smart-Home-Standard diesmal nicht um zusätzliche Gerätekategorien, sondern soll vor allem Einrichtung und plattformübergreifende Verwaltung verbessern.

Mit iOS 27 können auch Energieverbräuche in der Home-App angezeigt werden.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die vollständige Einrichtung per NFC. Bislang konnte ein NFC-Tag zwar die notwendigen Anmeldedaten bereitstellen, für die eigentliche Einrichtung wurde anschließend aber weiterhin Bluetooth benötigt. Mit Matter 1.6 kann der komplette Austausch über NFC erfolgen. Das iPhone muss dafür lediglich an das neue Gerät gehalten werden.

Die Einrichtung soll sogar möglich sein, bevor das Zubehör vollständig mit Strom versorgt wird. Eine Lampe könnte damit bereits vor dem Einschrauben eingerichtet werden, ein Unterputzschalter vor dem Anschluss an das Stromnetz. Besonders bei schwer erreichbaren Geräten oder größeren Installationen dürfte das die Einrichtung vereinfachen.

Ein gemeinsames Netzwerk für mehrere Plattformen

Mit „Joint Fabric“ führt Matter 1.6 zudem eine neue Möglichkeit für Haushalte ein, in denen mehrere Smart-Home-Plattformen parallel verwendet werden. Apple Home, Alexa, Google Home oder andere berechtigte Steuerzentralen können künftig dasselbe Matter-Netzwerk gemeinsam verwalten.

Neue Geräte müssten dann nicht mehr für jedes Ökosystem einzeln eingerichtet oder nachträglich freigegeben werden. Wird Zubehör dem gemeinsamen Netzwerk hinzugefügt, steht es grundsätzlich allen beteiligten Steuerzentralen zur Verfügung. Administratoren lassen sich unabhängig von den Geräten hinzufügen oder entfernen.

Das kann auch bei einem Wechsel der Plattform, bei vermieteten Wohnungen oder professionell betreuten Gebäuden hilfreich sein. Voraussetzung ist allerdings, dass Apple, Amazon, Google und die Gerätehersteller Joint Fabric in ihre Produkte integrieren. Die Veröffentlichung des Standards bedeutet noch nicht, dass die Funktion unmittelbar in der Home-App bereitsteht.

Thermostate sollen Zusammenhänge besser verstehen

Matter 1.6 erweitert außerdem die Steuerung von Thermostaten. Plattformen können künftig zeitlich begrenzte Vorschläge senden, die das Thermostat mit den Einstellungen und der aktuellen Situation abgleicht. Eine Automation soll dadurch beispielsweise keine manuelle Änderung oder ein laufendes Energiesparprogramm ungewollt überschreiben.

Weitere Verbesserungen betreffen Status- und Sicherheitsinformationen. Sensoren können eine Ereignishistorie bereitstellen, Rauch- und Kohlenmonoxidmelder melden beispielsweise, wenn sie aus ihrer Halterung entfernt wurden. Mit Matter 1.5 wurden zuletzt unter anderem Kameras und Garagentore ergänzt. Version 1.6 konzentriert sich nun stärker darauf, den Standard zu optimieren.