Im Kleingedruckten zu den mit den kommenden Betriebssystem-Updates verbundenen Neuerungen erwähnt Apple auch Verbesserungen im Zusammenhang mit der Nutzung von HomeKit Secure Video. Hier entfällt nun endlich die Begrenzung der Auflösung auf 1080p.

Bereits im vergangenen Jahr haben wir im Vorfeld der Apple-Entwicklerkonferenz darüber berichtet, dass es Hinweise auf eine mögliche Änderung gibt. Die Hoffnung wurde da allerdings noch nicht erfüllt. In diesem Jahr hat Apple die Wünsche der Nutzer nun respektiert und angekündigt, dass Apple Home künftig auch Kameraaufnahmen in 4K-Qualität unterstützt.

Die Neuerung dürfte sich sowohl auf nur zum Streamen eingebundene Kameras als auch auf Kameras, die Aufnahmen mittels HomeKit Secure Video auf den Apple-Servern speichern, beziehen. Die Details dazu wird Apple sicherlich zeitnah nachliefern.

Aufnahmen nur mit iCloud+

Grundsätzlich muss man zwischen lediglich in die Home-App eingebundenen Kameras und solchen, die Aufnahmen mithilfe von HomeKit Secure Video speichern, unterscheiden. Letzteres setzt ein kostenpflichtiges Abo von iCloud+ voraus. Je nach Tarif lassen sich die Aufnahmen von einer, fünf oder einer unbegrenzten Anzahl von Kameras in der iCloud speichern. Die Monatspreise von iCloud+ beginnen bei 99 Cent. Das Abonnement wird in der Regel gebucht, weil Apple auf diesem Weg zusätzlichen Speicherplatz für Fotos, Dateien und Backups bereitstellt. Mit den kostenlosen 5 GB kommt kaum ein Nutzer aus. Ärgerlich für treue Apple-Kunden ist hier vor allem, dass es die kostenlosen 5 GB nicht für jedes persönliche Apple-Gerät, sondern lediglich einmal pro Nutzer gibt.

Im Zusammenhang mit Siri AI will Apple den Leistungsumfang von iCloud+ zudem um höhere tägliche Nutzungslimits für KI-Funktionen erweitern, darunter die Bildgenerierung, sowie KI-Unterstützung für kompatible Kameras. Nutzer sollen von einer automatischen Videoanalyse profitieren, die das Durchsuchen der Aufnahmen nach Objekten oder Personen ermöglicht.