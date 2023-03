Massenkündigungen: Amazon streicht 9000 zusätzliche Stellen

Amazon folgt mit der Ankündigung neuer Massenentlassungen dem Branchen-Nachbarn Meta. Auch der Facebook-Mutterkonzern hatte bereits Ende des vergangenen Jahres 11.000 Stellen gestrichen und sich in der letzten Woche dann erneut mit drastischen Kündigungsplänen zu Wort gemeldet. Wie Meta-Chef Mark Zuckerberg erst am 15. März ankündigte sollen in den kommenden Wochen zusätzliche 10.000 Arbeitsplätze getilgt werden.

Der massive Stellenabbau in der Technologie-Branche geht weiter. Wie Amazon-CEO Andy Jassy jetzt in einem öffentlich gemachten Mitarbeiter-Memo angekündigt hat , plant das Unternehmen 9000 zusätzliche Stellen zu streichen.

