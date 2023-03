Meta entlässt weitere 10.000, Apple verzögert Bonus-Zahlungen

Wie Meta-Chef Mark Zuckerberg in einem Mitarbeiter-Memo angekündigt hat, sollen die ersten Jobs im Rahmen der erneuten Massenentlassungen ab Ende April wegfallen, zuerst werden die technischen Angestellten betroffen sein. Ab Ende Mai sollen die zugehörigen Business-Jobs wegfallen. Laut Zuckerberg sind vor allem so genannte „lower priority projects“ betroffen, also Angebote, Services und Experimente die nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens zählen.

