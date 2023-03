MacLibrary: Eine App-Mediathek für den Mac

Auf dem iPhone gehört die so genannte App-Mediathek seit iOS 14 zum Organisationssystem des Apple-Smartphones. Anwender müssen ihre Applikationen seit der Einführung der App-Mediathek nicht mehr manuell in Ordner und auf Homescreen-Seiten sortieren, sondern können sich auf die Automatik des Betriebssystems verlassen.

Diese legt alle auf dem eigenen Gerät installierten Apps in Kategorie-Verzeichnisse ab und sortiert das Durcheinander an vorhandenen downloads damit vollautomatisch. Anwender können hier nun die Kategorie-Verzeichnisse sichten, sich eine alphabetisch sortierte Gesamtübersicht anzeigen lassen oder die Suchfunktion nutzen, um spezifische Apps in der App-Mediathek aufzuspüren. Eine gute Systemfunktion, die dafür gesorgt hat, dass wir auf unseren Geräten nur noch eine Homescreen-Seite verwalten und uns ansonsten auf die Organisation der App-Mediathek verlassen.

MacLibrary bringt die Idee auf den Mac

Mit dem Open-Source-Projekt MacLibrary versuchen die Entwickler des kleinen Software-Studios DoorHingeApps nun eine ähnliche Organisation auf den Mac zu bringen. Schon länger in der Mache, wurde die MacLibrary gerade in Version 3.0 veröffentlicht.

Diese zeigt die auf eurem Macs installierten Anwendungen nach dem Aufruf in einem kleinen Fenster ebenfalls nach Kategorien sortiert an, ordnet alle Drittanbieter-Applikationen, die ihr auf eurem System installiert habt, aber erst mal keiner Kategorie zu sondern versammelt diese in einem gemeinsamen Ordner.

Im Hauptfenster der MacLibrary lassen sich die installierten Applikationen dann durchsuchen und starten. Zudem bietet die Freeware einen Bearbeiten-Modus an, mit dessen Hilfe die Anwendungen schnell den neun voreingestellten Kategorien zugeordnet werden können.

MacLibrary richtet sich an Anwender die eine andere Sortierung ihrer Apps als im Finder möglich bevorzugen und Apples Launchpad zu überladen bzw. zu groß finden.