Wallpaper-App Wallaroo erreicht den Mac

Die App-Entwickler der Software-Schmiede The Iconfactory sind in der Mac-Community bekannt und haben in den vergangenen Jahren mehrere hochqualitative Anwendungen veröffentlicht, zu denen unter anderem die Zeichen-App Linea Sketch, der einfache Tot-Editor und das Entwickler-Werkzeug xScope gehören.

Mit Wallaroo bieten die App-Entwickler seit September 2022 auch eine Wallpaper-Applikation an, die im Wochenrhythmus neue Bildschirmhintergründe liefert. Geschmacklich abgestimmt, hochwertig und auf dem iPhone mit einer Integration in die Kurzbefehle-Applikation, um den Tausch der Hintergrundgrafiken dort so weit wie möglich zu automatisieren.

Jetzt auch für Mac-Nutzer

Mit ihrem letzten Update hat die Wallpaper-App nun auch den Sprung auf den Mac genommen und bietet ihr werbefreies aber kostenpflichtiges Angebot nun auch dem auf dem großen Bildschirm an.

Wer die Wallpaper-Auswahl, zu der grafisch-abstrakte Kompositionen ebenso gehören wie Naturinspirationen und Populärkultur-Material aus Film und Anime, immer schon auch auf dem Mac nutzen wollte, kann dies jetzt tun.

Für den Vollzugriff auf die App mit ihren zahlreichen Wallpaper-Kategorien wird jedoch ein Abonnement vorausgesetzt. Die Wallaroo Monthly Subscription schlägt dabei mit 2,49 Euro pro Monat zu Buche, der Jahrestarif ist mit 23,49 Euro für die Wallaroo Yearly Subscription etwas günstiger.

Unsplash Wallpapers als kostenlose Alternative

Ganz ohne Bezahlung könnt ihr die Mac-Applikation Unsplash Wallpapers des gleichnamigen Foto-Portals nutzen. Zwar dominieren hier echt Schnappschüsse, doch auch Unsplash bietet abstrakte Grafiken und Am Rechner erstellte Kunstwerke zur Verschönerung des eigenen Mac-Schreibtischs an. Unsplash Wallpapers kann komplett kostenlos geladen und eingesetzt werden.