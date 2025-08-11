Neues MacBook für Einsteiger könnte deutlich unter 1.000 Euro kosten

Es gibt neue Hinweise darauf, dass Apple die Markteinführung eines besonders günstigen Notebooks plant. Das Branchenmagazin DigiTimes zitiert diesbezüglich nicht näher genannte Quellen aus Apples Lieferkette. Demnach bereitet sich das Unternehmen darauf vor, mit einem brandneuen und ultragünstigen MacBook Leben in den Notebook-Markt zu bringen. Als voraussichtlicher Einstiegspreis werden 599 Dollar genannt – das liegt deutlich unter dem Preis für das MacBook Air. In den USA werden hier derzeit mindestens 999 Dollar fällig, in Deutschland muss man für das MacBook Air bei Apple mindestens 1.199 Euro bezahlen.

Das Apple-Blog MacRumors hat die Details aus dem hinter einer Bezahlschranke versteckten Artikel zusammengefasst. Dementsprechend soll das Gerät über ein 12,9-Zoll-Display verfügen und damit noch ein Stück kleiner ausfallen als das zurzeit kleinste von Apple angebotene Notebook, das MacBook Air mit einem 13,6-Zoll-Bildschirm

Marktstart womöglich noch dieses Jahr

Einzelne Bauteile könnten bereits Ende des dritten Quartals 2025 in die Massenproduktion gehen. Die Endmontage sei für das vierte Quartal beim Apple-Vertragspartner Quanta vorgesehen. Der Marktstart soll möglicherweise schon Ende 2025 oder ansonsten Anfang 2026 erfolgen.

Die Absatzprognosen für das neue Apple-Notebook fallen wohl nicht zuletzt auch aufgrund des erwarteten günstigen Preises sehr positiv aus. Marktschätzungen zufolge könnten jährlich zwischen fünf und sieben Millionen Geräte verkauft werden. Dies entspräche einem Zuwachs von rund 30 bis 40 Prozent gegenüber den derzeit rund 17 bis 18 Millionen ausgelieferten MacBooks pro Jahr.

iPhone-Prozessor an Bord

Die ersten Berichte um ein neues Billig-Notebook von Apple sind bereits im Juni aufgekommen. Das Gerät soll anstelle eines M-Prozessors auf den in den leistungsfähigeren iPhones verbauten A 18 Pro setzen. Aufgrund der hier fehlenden Thunderbolt-Unterstützung wir ausschließlich USB-C als Schnittstelle erwartet. Um Als mögliche Farben für das neue Einsteiger-MacBook sind Silber, Blau, Pink und Gelb im Gespräch.