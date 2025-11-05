macOS 26.1: Erweiterte Spotlight-Einstellungen für die Zwischenablage

Mit der am Montag ausgegebenen Version 26.1 des noch jungen Desktop-Betriebssystems macOS Tahoe hat Apple stillschweigend eine neue Funktion zur Verwaltung der Zwischenablage in Spotlight eingeführt. Diese erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern erstmals, die Aufbewahrungsdauer kopierter Inhalte gezielt zu steuern.

In den Systemeinstellungen lässt sich nun auswählen, ob zuvor in die Zwischenablage kopierte Einträge für 30 Minuten, 8 Stunden oder 7 Tage im Spotlight-Suchverlauf verfügbar bleiben sollen.

Bisher konnten Inhalte der Zwischenablage nur für maximal acht Stunden automatisch gespeichert werden, ohne dass die Nutzer diese Zeitspanne anpassen konnten. Die neue Funktion bietet dadurch eine bessere Kontrolle über sensible Inhalte, die temporär über die Suchfunktion zugänglich sind. Besonders datenschutzbewusste Anwenderinnen und Anwender können nun eine deutlich kürzere Speicherdauer festlegen, ohne auf den Komfort der neuen Zwischenablage-Funktion vollständig verzichten zu müssen.

Manuelles Löschen als Ergänzung

Neben den neuen Zeitoptionen wurde auch eine Schaltfläche zur sofortigen Löschung der Zwischenablage-Historie eingeführt. Diese befindet sich ebenfalls in den Spotlight-Einstellungen und ermöglicht es, gespeicherte Inhalte unabhängig von der gewählten Speicherdauer manuell zu entfernen. Das gezielte Löschen betrifft dabei ausschließlich die Zwischenablage und lässt andere Spotlight-Daten unangetastet.

Die Neuerungen wurden nicht in den offiziellen Versionshinweisen zur macOS-Aktualisierung aufgeführt, deren deutsche Variante ohnehin sehr wortkarg bleibt. Sie gehören offenbar zu einer Reihe kleinerer Änderungen, mit denen Apple die Kontrolle über lokal gespeicherte Inhalte erweitert.