ifun.de — Apple News seit 2001. 45 062 Artikel

Neue Optionen zur Verwaltung der Zwischenablage

macOS 26.1: Erweiterte Spotlight-Einstellungen für die Zwischenablage
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Mit der am Montag ausgegebenen Version 26.1 des noch jungen Desktop-Betriebssystems macOS Tahoe hat Apple stillschweigend eine neue Funktion zur Verwaltung der Zwischenablage in Spotlight eingeführt. Diese erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern erstmals, die Aufbewahrungsdauer kopierter Inhalte gezielt zu steuern.

Zwischenablage Macos Tahoe

In den Systemeinstellungen lässt sich nun auswählen, ob zuvor in die Zwischenablage kopierte Einträge für 30 Minuten, 8 Stunden oder 7 Tage im Spotlight-Suchverlauf verfügbar bleiben sollen.

Bisher konnten Inhalte der Zwischenablage nur für maximal acht Stunden automatisch gespeichert werden, ohne dass die Nutzer diese Zeitspanne anpassen konnten. Die neue Funktion bietet dadurch eine bessere Kontrolle über sensible Inhalte, die temporär über die Suchfunktion zugänglich sind. Besonders datenschutzbewusste Anwenderinnen und Anwender können nun eine deutlich kürzere Speicherdauer festlegen, ohne auf den Komfort der neuen Zwischenablage-Funktion vollständig verzichten zu müssen.

Einstellungen Spotlight

Manuelles Löschen als Ergänzung

Neben den neuen Zeitoptionen wurde auch eine Schaltfläche zur sofortigen Löschung der Zwischenablage-Historie eingeführt. Diese befindet sich ebenfalls in den Spotlight-Einstellungen und ermöglicht es, gespeicherte Inhalte unabhängig von der gewählten Speicherdauer manuell zu entfernen. Das gezielte Löschen betrifft dabei ausschließlich die Zwischenablage und lässt andere Spotlight-Daten unangetastet.

Spotlight Suche Macos 26 1

Die Neuerungen wurden nicht in den offiziellen Versionshinweisen zur macOS-Aktualisierung aufgeführt, deren deutsche Variante ohnehin sehr wortkarg bleibt. Sie gehören offenbar zu einer Reihe kleinerer Änderungen, mit denen Apple die Kontrolle über lokal gespeicherte Inhalte erweitert.

Spotlight unter macOS Tahoe: Schneller mit Tastenkürzeln unterwegs
05. Nov. 2025 um 06:47 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Falls jemand seit dem Tahoe-Update mittels Spotlight keine Dateien mehr finden kann: macOS im Safemode starten und anschließend normal.

  • Sorry
    hat noch jemand das Problem dass die Suche im Kalender nicht mehr verfügbar ist ??
    Liebe Grüsse
    Siggi

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45062 Artikel in den vergangenen 8779 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven