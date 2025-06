Apple plant günstiges MacBook mit iPhone-Chip und neue Datenbrille

Apple soll sich darauf vorbereiten, im kommenden Jahr eine neue MacBook-Variante auf den Markt bringen, die preislich unterhalb der bisherigen Modellreihen angesiedelt ist. Die Serienfertigung des Geräts mit 13-Zoll-Display soll nach aktuellen Planungen Ende 2025 beziehungsweise Anfang 2026 beginnen.

Symbolbild: Apple soll ein günstiges Einsteiger-MacBook planen

Buntes Einsteiger-MacBook

Als Prozessor ist ein A18 Pro vorgesehen, der sich in Sachen Leistungsfähigkeit vermutlich an den Chips der aktuellen iPhone-Modelle orientiert. Die neuen Einsteiger-MacBooks sollen dabei helfen die Verkaufszahlen der MacBook-Sparte wieder auf das Niveau der Pandemiejahre zu bringen. Für 2026 werden rund 25 Millionen ausgelieferte Geräte erwartet. Davon könnten laut Prognosen etwa 5 bis 7 Millionen auf das neue Einstiegsmodell entfallen. Vorgesehen sind Varianten in Silber, Blau, Pink und Gelb.

Neue Brille ohne Display

Zusätzlich arbeitet Apple an einem Brillenmodell, das ohne eigenes Display auskommt. Stattdessen soll die Brille Audioinhalte abspielen, über Kameras verfügen und Videos aufzeichnen können. Ergänzend sind Umweltsensoren geplant, die Daten zur Umgebung erfassen und zur Weiterverarbeitung bereitstellen. Apple hat den Erfolg der AI Glasses von Meta offenbar registriert.

Der Marktstart ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Apple testet aktuell unterschiedliche Materialien für die Gestelle. Die erwartete Stückzahl im ersten Jahr liegt zwischen drei und fünf Millionen Einheiten.

Apples neue Brille soll mit Metas Glasses konkurrieren

Informationen aus Zuliefererkreisen

Die Hinweise zu Apples Hardwareplänen stammen vom gut vernetzten Analysten Ming-Chi Kuo. Er ist in der asiatischen Zuliefererbranche bekannt und greift regelmäßig auf interne Informationen aus Fertigung und Logistik zurück.

In seiner aktuellen Einschätzung benennt Kuo insbesondere das Unternehmen Everwin Precision als Profiteur der neuen Produkte. Everwin liefert bislang Gehäuse für das MacBook Pro und soll ab 2026 auch das MacBook Air mit Komponenten versorgen.

Zudem übernimmt Everwin die Entwicklung und Fertigung von Bauteilen für die geplante Apple-Brille. Für das Unternehmen wird 2026 mit einem Umsatzplus von 15 bis 20 Prozent und einem Gewinnwachstum von bis zu 40 Prozent gerechnet.