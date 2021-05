Maparoni-App verknüpft Karten, Routen und Daten

Maparoni ist ein spannendes Projekt, das derzeit noch mitten in der Entwicklung steckt, am Wochenende aber bereits eine erste Vorabversion der demnächst erscheinenden Mac-Applikation zum Download bereitgestellt hat. Diese kann schon installiert und gestartete werden und vermittelt einen guten ersten Vorgeschmack des gebotenen Funktionsumfangs.

In Maparoni lassen sich Sammlungen von Orten anlegen, die anschließend wie in einer Tabelle sortiert, gegliedert, um zusätzliche Daten ergänzt und logisch angeordnet werden können.

Sammlungen von Orten

So mit den Quelldaten verzahnt, bietet Maparoni dann eine Basis für umfangreiche Visualisierungen, die Ortsdaten mit Kennzahlen verknüpfen können und so etwa Covid-Erkrankungen, Wildschwein-Vorkommnisse in Wäldern, Geburtenraten in Krankenhäusern oder beliebige andere Kombinationen aus Geo- und Statistikdaten aufbereiten können.

Der Beta-Download von Adrian Schönig und Ruben Rekker integriert zudem eine Galerie bereits verfügbarer Karten, zu denen unter anderem eine Landkreis-Karte der Covid-19-Fälle in Deutschland zählt, die beim Aufruf aus rund 20 Megabyte aktueller Live-Daten generiert wird und schön veranschaulicht, dass sich Maparoni wohl auch im akademischen Umfeld ganz gut zurechtfinden wird.

Betas für Mac, iPhone und iPad

Aktuell fehlend die Apps für iPhone und iPad im App Store noch, diese können jedoch über Apples Testfight-Umgebung geladen werden und lassen sich hier dann ebenfalls in ihren jeweiligen Beta-Versionen ausprobieren. Eigene Sammlungen gleichen sich innerhalb der Anwendungen über den persönlichen iCloud-Account ab.

Maparoni ist in der Lage JSON-Dateien zu importieren und besitzt bereits eine relativ umfangreiche Dokumentation, die ihr vor dem ersten Start zumindest einmal überfliegen solltet um euch mit dem gebotenen Funktionsumfang vertraut zu machen.