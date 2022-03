Manila: Schlanke Finder-Erweiterung färbt Ordner ein

Der Open-Source-Download Manila ergänzt macOS 12 um eine Funktion die ältere Versionen des Mac-Betriebssystems noch ab Werk mitgebracht haben. Manila bietet euch eine einfache Möglichkeit an, ausgewählte Verzeichnisse schnell einzufärben und nutzt dafür die moderne Lösung der Finder-Erweiterung.

Manuelle Aktivierung erforderlich

Einmal installiert und in das Programme-Verzeichnis verschoben, müsst ihr die Manila noch die Berechtigung erteilen auch als Finder-Erweiterung zu arbeiten. Dies setzt einen Abstecher in die Systemeinstellungen voraus. Wählt hier Erweiterungen > Hinzugefügte Erweiterungen > Manila und setzt den Haken bei Finder-Erweiterung.

Anschließend könnt ihr beliebige Verzeichnisse im Finder per Rechtsklick auswählen und im Kontextmenü die neue Auswahl „Color“ öffnen. Hier bieten sich mit Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila und Grau nun sieben unterschiedliche Farben an, die per Mausklick direkt ausgewählt werden können und den Ordner umgehend entsprechend einfärben.

Auffälliger als Apples Tags

Apple selbst ist mit der Zeit vollständig von eingefärbten Ordnern abgekommen und setzt schon eine Weile auf die Verschlagwortung von Verzeichnissen, die allerdings nur noch durch einen kleinen farbigen Punkt markiert werden und auf vollen Schreibtischen nicht mehr wirklich auffallen.

Manila lässt sich ausschließlich in Kombination mit Ordnern und nicht mit Dateien einsetzen und erinnert damit an die vergleichbare Lösung Foldery, die sich ihrerseits allerdings nicht so elegant in den Finder integriert wie Manila.

Als schlichte Kompromiss-Lösung, um unterschiedliche Projekte schnell voneinander unterscheidbar zu machen oder verschiedene Prioritäten zu markieren, eignet sich Manila dennoch ganz hervorragend. Die App selbst könnt ihr nach Freigabe der Erweiterung quasi vergessen, interagiert wird ab dann nur noch über das Rechtsklick-Menü. Zum Download bitte hier entlang.