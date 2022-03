TG Pro für Mac Studio: Erste App manipuliert Lüfterdrehzahlen

In Kombination mit dem M1 Ultra-Modell des Mac Studio zeigt TG Pro alle 20 CPU-Kerne (die 16 Performance-Kerne sowie die 4 Effizienz-Kerne) an und informiert über die vorherrschenden Temperaturen.

Wie die Macher der kostenpflichtigen Applikation jetzt melden, lässt sich der Funktionsumfang der Anwendung nun auch in Kombination mit dem Mac Studio nutzen – TG Pro ist damit die erste Anwendung am, mit der sich hier Hand anlegen lässt.

Die Mac-Anwendung TG Pro unterstützt in ihrer neuesten Version nun auch Apples jüngste Desktop-Rechner. Ausgabe 2.67 des kleinen Tools zur Systemüberwachung besitzt den vollen Support für beide Ausführungen des neuen Mac Studio und nimmt die folgenden System-Konfigurationen neu in die Liste der ab Werk unterstützten Geräte auf:

