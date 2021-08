Speedport Pro Plus: Telekom startet limitierte Gaming-Edition

Klingt erst mal wie ein April-Scherz, ist aber keiner: Die Telekom verkauft ihren WLAN-Router Speedport Pro Plus ab sofort auch in einer limitierten „Gaming Edition“ mit „Gaming-WLAN“ zum Verkaufspreis von 399,99 Euro.

Doch nicht nur das vom Router aufgebaute WLAN soll speziell auf die Bedürfnisse von Online-Spielern zugeschnitten sein, auch optisch hat man die Netzwerk-Komponenten mit einer Handvoll LEDs auf aufgehübscht und an das RGB-Klischee angepasst, mit dem die aktiven Zocker im Zubehör-Handel immer wieder konfrontiert werden.

Laut Telekom besitzt die Gaming-Edition des Speedport Pro Plus ein Ambient Light mit fünf unterschiedlichen Lichtmodi und soll sich so an die beleuchteten Tastaturen und Mäuse der Spieler anpassen.

Mit „Gaming-WLAN“ und bunten LEDs

Was das „Gaming-WLAN“ angeht, handelt es sich laut Telekom um eine zusätzliche SSID, die ein priorisiertes WLAN im Heimnetzwerk bereitstellt. Alle Geräte, die zu Hause in dieses eingebucht sind, werden gegenüber den restlichen im Heimnetzwerk aktiven Geräten bevorzugt und sollen sich so über eine bessere Performance freuen dürfen.

Unterm Strich nutzt die Telekom das „Gaming-WLAN“ also als schlichte QoS-Maßnahme, die schnell verstanden ist und dem Endanwender keine gesonderte Netzwerk-Konfiguration aufs Auge drückt.

Das „Gaming-WLAN“ bringt allerdings eine Einschränkung mit: Mesh-Komponenten werden nicht unterstützt.

Der Speedport Pro Plus unterstützt die WLAN-Standards: Wi-Fi 6 8×8 MU-MIMO 5 GHz (mit bis zu 8.600 MBit/s – 1.024 QAM) und Wi-Fi 6 4×4 mit 2,4 GHz (mit bis zu 1.100 MBit/s) und besitzt gleichzeitig die volle Abwärtskompatibel zu Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Laut Telekom besitzt der Speedport Pro Plus Gaming Edition eine Lieferzeit von 1 bis 3 Tagen und wird nicht zur Miete angeboten. Die technischen Spezifikationen des neuen Gerätes lassen sich hier einsehen.