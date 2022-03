MagentaCLOUD: Seit dem Morgen offline und weiterhin fehlergeplagt

Anderen Fehlern fehlt seit Dezember ein Status-Update, darunter auch so gravierenden wie diesem : „Bei einigen Kunden ist die Verbindung per WebDAV trotz korrekter Login-Daten und korrekten Einstellungen nicht möglich“.

Aktuell ist die MagentaCLOUD seit dem Morgen nicht bzw. so gut wie nicht erreichbar und quittiert selbst den Aufruf der offiziellen Webseite mit einer Fehlermeldung. Eine Auszeit, die nicht angekündigt wurde und von den zuständigen Technikern offenbar seit guten acht Stunden nicht in den Griff bekommen wird.

Der Download, der eigentlich zur Umstellung im Dezember bereitstehen sollte wurde erst auf Januar verschoben, dann in das erste Quartal 2022 . Auch dieses werden wir bereits in zwei Wochen hinter uns gelassen haben.

Insert

You are going to send email to