Bauchklatscher: MagentaCLOUD langsam und voller Fehler. Neue Mac-App wohl erst 2022.

Dort wurde inzwischen eine Übersicht bekannter Fehler veröffentlicht, die es in sich hat. Nicht wundern sollen sich Kunden darüber, dass keine eigenen Passwörter für Datei-Freigaben vergeben werden können, dass die Suchfunktion in der Weboberfläche keine Funktion hat und das Namen falsch angezeigt werden.

Wie wir inzwischen wissen, hat die Telekom ihren Cloud-Speicher unter der Haube lediglich auf die für Privatanwender, kleine und mittlere Teams zugeschnittene Open-Source-Lösung Nextcloud umgestellt und scheint nun an die Performance-Grenzen des PHP-Projektes zu stoßen. So erklärt die Telekom mittlerweile auch auf MagentaCLOUD.de, dass man „hinsichtlich einzelner Funktionalitäten noch Optimierungsbedarf“ sehen würde, den man „sukzessive aber mit Hochdruck“ angehen werde.

Insert

You are going to send email to