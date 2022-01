MagentaCLOUD: Mac-App verzögert sich weiter

Man darf sich durchaus darüber wundern, dass sich die Telekom erst im Live-Betrieb über die mit der nun eingesetzten Lösung verbundenen Eigenheiten im Klaren wird. Der neuen MagentaCLOUD liegt nämlich das an sich gut dokumentierte Open-Source-Projekt Nextcloud zugrunde, was zumindest den Vorteil hat, dass sich auch die regulären Nextcloud-Apps nun mit der MagentaCLOUD verwenden lassen.

Auch ist die von Nutzern zusammengetragene stattliche Mängelliste in diesem Zusammenhang bis heute keinesfalls abgearbeitet, so versucht das Unternehmen seine Kunden weiterhin mit der Aussage zu beschwichtigen, dass sich im Rahmen der Umstellung auf eine „vollständig neue technologische Open Source Plattform“ gezeigt habe, dass es hinsichtlich des geplanten Funktionsumfangs noch Optimierungsbedarf gebe woran man „mit Hochdruck“ arbeite.

Schon die Umstellung selbst ging dann wohl deutlich holpriger über die Bühne, als man sich dies bei der Telekom gewünscht hat. Das Ergebnis entwickelte sich in den ersten Tagen eher in Richtung Debakel, als das von der Telekom versprochene positive Cloud-Erlebnis.

Mittlerweile ist es zwei Monate her, seit die Telekom ihren Onlinespeicher MagentaCLOUD überarbeitet hat. Mit dem Update wurden Nutzern ein attraktiveres Design und neue Funktionen versprochen, mit deren Hilfe man seine in der Telekom-Cloud gespeicherten Dateien unter anderem besser organisieren und einfacher teilen kann.

Insert

You are going to send email to