MagentaCLOUD läuft jetzt auf Nextcloud: Speicher verschwindet, Apps fehlen

Die Telekom bietet allen interessierten Anwendern 3 GB kostenlosen Speicherplatz in der MagentaCLOUD an, Telekom-Kunden erhalten 15 GB Speicherplatz kostenlos. Zusätzlich bietet die Telekom bezahlte Upgrades an die gegen monatliche Zahlungen von 2, 5, 10 oder 40 Euro 100 GB, 500 GB, 1 TB oder 5 TB Speicherplatz freischalten. Die Mindestvertragslaufzeit bei den kostenpflichtigen Upgrades beträgt jeweils mindestens 3 Monate.

Dies hat allerdings den Vorteil, dass sich die offiziellen Nextcloud-Apps zum Abgleich mit der MagentaCLOUD nutzen lassen, was die Wartezeit auf die offiziellen der Telekom Downloads verkürzen kann. Wie genau sich die Nextcloud-Applikationen entsprechend einrichten lassen hat die Telekom in ihrem Support-Forum ganz ausführlich erklärt:

Erneut sind Mac-Nutzer zur Stunde dazu verdonnert auf die Telekom zu warten. Nachdem diese in der vergangenen Woche mit so massiven Problemen bei der Umstellung ihres Cloud-Speicher-Angebotes zu kämpfen hatte, dass die MagentaCLOUD satte vier Tage vom Netz ging , fehlen aktuell immer noch die für heute zugesagten Client-Anwendungen, zum Zugriff auf die MagentaCLOUD und dem Datei-Abgleich direkt vom Mac aus.

