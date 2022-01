Erpressungstrojaner DeadBolt zielt auf QNAP-NAS-Geräte

Die DeadBolt-Malware verschlüsselt die auf den NAS-Laufwerken gespeicherten Inhalte um von den Besitzern der Geräte Lösegeldzahlungen in Bitcoin zu erpressen. QNAP rät Nutzern seiner Geräte aus diesem Grund dringend dazu, sicherzustellen, dass das installierte Betriebssystem QTS auf neuestem Stand ist und zudem die hier aufgeführten Anweisungen zu befolgen. So sollen Besitzer von NAS-Systemen des Herstellers die Gerätesicherheit mithilfe des QNAP-Werkzeugs Security Counselor überprüfen und sicherstellen, dass keine Standard-Ports nach außen geöffnet sind..

