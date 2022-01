macOS 12.3 erfordert Anpassungen bei externen Cloud-Anbietern

Wie die neue OneDrive-Einbindung von Microsoft wird sich dann wohl auch Dropbox künftig unter der Rubrik „Orte“ fest in die Seitenleiste das macOS-Finders integriert finden. Was damit verbunden unter der Haube von macOS tut geschieht, scheint Apple bislang nur mit namhaften Cloud-Anbietern wie Microsoft und Dropbox geteilt zu haben, diese allerdings zu entsprechenden Anpassungen zu zwingen.

Was von Apple hier konkret von Apple für macOS 12.3 geplant ist und diese Umstellungen bewirkt, ist derweil noch offen. Aktuell warten wir noch auf die Freigabe von macOS 12.2 und erst im Anschluss daran ist der Start der Beta-Tests von macOS 12.3 zu erwarten. Dropbox selbst will die vollständige Unterstützung von macOS 12.3 zeitnah bereitstellen und plant die Freigabe einer entsprechenden Beta-Version seinerseits für den Monat März.

