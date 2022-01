Sonnet-Adapter für 2 Monitore an M1 Macs

Die neuen Adapter arbeiten über Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 und eignen sich wahlweise für den Anschluss von zwei Bildschirmen über HDMI oder DisplayPort. Die Preisansage des Herstellers mit Blick auf die Verfügbarkeit in Deutschland ist allerdings eine Hausnummer. Die Adapter sollen von Februar an hierzulande für jeweils 199 Euro angeboten werden. Ob es dabei bleibt, muss sich zeigen – in den USA listet Sonnet den Thunderbolt Dual DisplayPort Adapter für 90 Dollar und den Thunderbolt Dual HDMI Adapter für 110 Dollar.

Sonnet hat jetzt zwei Dual-Display-Adapter im Programm, mit deren Hilfe sich an Macs mit M1-Prozessoren zwei Bildschirme hochauflösend und mit bis zu 60 Hz Bildfrequenz parallel betreiben lassen. Die Adapter umschiffen nicht nur die beim Apple-Notebooks teils vorhandene Beschränkung auf maximal einen externen Bildschirm, sondern belegen dafür nur einen einzelnen Thunderbolt-Anschluss am Rechner.

