MacWhisper 2.0: Transkriptions-App mit verbesserter Mac-Integration

Die App MacWhisper wird in vom Entwickler in der Basisversion kostenlos abgegeben. Beim Kauf der leistungsfähigeren Pro-Version steht es jedem Nutzer frei, einen beliebigen Euro-Betrag ab 12 Euro aufwärts als Spende und zur Unterstützung der Weiterentwicklung als Preis festzulegen.

Das Update auf die neueste MacWhisper-Version bringt darüber hinaus auch verschiedene Verbesserungen und Korrekturen, dies insbesondere im Zusammenhang mit der Auswahl von Audiosegmenten beziehungsweise Textstellen. So kann man jetzt auf eine beliebige Stelle im Audiosegment klicken um die Wiedergabe direkt an dieser Stelle zu starten und während des Scrollens wird stets der aktuelle Text eingeblendet, was die Suche nach einer bestimmten Stelle deutlich vereinfacht.

Insert

You are going to send email to