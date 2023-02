AI Transcription beeindruckt: Kostenlose Mac-App verwandelt MP3s in Text

Richtig rund machen würde die App eine Möglichkeit dieser TXT-Dateien zuzuwerfen und anschließend über Apples Sprachsynthesen eingesprochene Audiodateien zu erhalten ( so wie hier ) – aktuell ist dieses Feature jedoch noch nicht verfügbar. Wir werden bei Lexow, der schon viele sehenswerte Apps entwickelt hat, mal nachfragen, ob sich hier nicht noch was machen lässt.

Die so erfassten Texte lassen sich dann als TXT-Datei exportieren, können aber auch als CSV, SRT und VTT-Datei ausgegeben werden. Letztgenannte werden von vielen Multimediaplayern auch als Untertitel akzeptiert, was den Einsatz der AI-Transcription-App zur Untertitel-Erstellung möglich macht. Videodateien nimmt der kleine Download nämlich ebenfalls entgegen.

Anwender müssen lediglich die zu verschriftlichende Datei in das Hauptfenster der Desktop-Anwendung ziehen und sich in etwa so lange gedulden, wie es die Laufzeit der gewählten Medieninhalte vorgibt.

