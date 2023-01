MacWhisper transkribiert eingesprochene oder als Datei vorliegende Texte

Die App MacWhisper wird in vom Entwickler in der Basisversion kostenlos abgegeben . Beim Kauf der leistungsfähigeren Pro-Version steht es jedem Nutzer frei, einen beliebigen Euro-Betrag ab 8 Euro aufwärts als Spende und zur Unterstützung der Weiterentwicklung als Preis festzulegen.

MacWhisper unterstützt die Eingabe in einer Vielzahl von Sprachen, ist allerdings besonders für die Transkription von englischsprachigen Texten optimiert. Bei der Eingabe anderer Sprachen wie etwa Deutsch muss man zumindest in der aktuellen Version von Whisper noch mit Geschwindigkeitseinbußen und einer erhöhten Fehleranfälligkeit leben.

MacWhisper bietet ein einfaches Interface, über das sich gleichermaßen Audiodateien vom Typ MP3, WAV, M4A oder MP4 verarbeiten sowie Live-Aufnahmen per Mikrofon einspielen lassen. Der Text wird im Anschluss angezeigt und kann per Copy-und-Paste in andere Anwendungen übernommen werden.

