Linux 6.2 legt die Basis für Ubuntu und Fedora auf M1-Macs

Mac-Besitzern, die auf ihrem Rechner neben oder gar anstelle von macOS auch Linux ausführen wollen, stehen demnächst neue Türen offen. Mit Linux 6.2 steht jetzt die Basis für die offizielle Unterstützung von Apples M1-Prozessoren in Linux-Distributionen bereit.

Wer hier weiter in Details eintauchen will, schaut sich die Veröffentlichung bei ZDNET zum Thema an. Zusammenfassen lässt sich der Stand der Dinge so, dass kommende Linux-Distributionen wie die für April geplanten Veröffentlichungen Ubuntu 23.04 und Fedora 38 aller Voraussicht nach auf dem Linux-Kernel in Version 6.2 basieren und dementsprechend dann auch mit den leistungsfähigeren Apple-Prozessoren vom Typ M1 Pro, M1 Max und M1 Ultra kompatibel sind.

Die Arbeit an der Linux-Unterstützung für Apple-Prozessoren war dabei keineswegs einfach. Über die ersten Schritte diesbezüglich konnten wir bereits vor knapp zwei Jahren im Zusammenhang mit der Kernelversion 5.13 berichten. Jetzt scheint das Ganze soweit gediehen, dass auch Mainstream-Mac-Nutzer den Sprung in die andere Welt wagen können. Das im Screenshot oben abgebildete Ashai Linux bietet bereits seit Ende vergangenen Jahres eine Alpha-Version mit Unterstützung für Mac-Prozessoren an.