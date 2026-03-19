Mactracker: Apple-Datenbank ergänzt neue Macs und iPhone 17e

Die Mac-Anwendung Mactracker erhält mit Version 8.1.2 ein weiteres Datenbank-Update und baut ihre Übersicht über Apple-Produkte erneut aus. Nachdem bereits mit Version 8.0 aktuelle Gerätegenerationen sowie eine iCloud-Synchronisation für eigene Einträge eingeführt wurden, ergänzt die neue Ausgabe vor allem die jüngsten Hardware-Neuerscheinungen und erweitert bestehende Funktionen.

Neu aufgenommen wurden unter anderem das MacBook Pro in 14 und 16 Zoll mit M5 Pro und M5 Max sowie das MacBook Air in 13 und 15 Zoll mit M5. Auch das neue MacBook Neo mit A18 Pro findet sich nun in der Datenbank wieder. Im Mobilbereich ergänzt Mactracker den Eintrag für das iPhone 17e. Darüber hinaus wurden neue iPad-Air-Modelle mit M4 berücksichtigt.

Displays, Software und Systemdaten

Neben den Geräten wurden auch Zubehör und Software ergänzt. So listet die Anwendung nun das Studio Display aus dem Jahr 2026 sowie ein Studio Display XDR. Zusätzlich wurden mehrere Versionen von Apples früherer Foto- und Videosoftware aufgenommen, darunter Aperture und Final Cut Pro in verschiedenen Generationen.

Auch im Bereich der Systeminformationen gibt es Erweiterungen. Mactracker enthält nun zusätzliche Details zu aktuellen Betriebssystemversionen und verweist direkt auf offizielle Pressemitteilungen von Apple. Parallel dazu wurde der Support-Status älterer Geräte überarbeitet, sodass Nutzer schneller erkennen können, welche Produkte als veraltet oder nicht mehr unterstützt gelten.

Backup-Funktion für eigene Gerätesammlungen

Eine praktische Neuerung betrifft die mit Version 8.0 eingeführte iCloud-Synchronisation der eigenen Gerätesammlung. Die Einträge im Bereich „My Models“ können nun zusätzlich lokal gesichert werden. Die Anwendung erstellt dafür in regelmäßigen Abständen Backups, um Datenverluste zu vermeiden.

Damit baut Mactracker seine Rolle als Nachschlagewerk für aktuelle und historische Apple-Produkte weiter aus. Bereits im vergangenen Update hatte die Applikation mit einem Farbarchiv und erweiterten Geräteinformationen zusätzliche Funktionen erhalten. Die aktuelle Version setzt diesen Ausbau fort und konzentriert sich vor allem auf die Pflege und Absicherung der bestehenden Datenbasis.