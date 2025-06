MacPacker: Neuer Archivmanager für den Mac extrahiert auch einzeln

Im Bereich der Archivierungsprogramme für macOS konkurrieren mehrere Anwendungen um die Gunst der Nutzer. Mit MacPacker steht nun ein weiteres, quelloffenes Werkzeug zur Verfügung, das sich gezielt an Anwender richtet, die Archive nicht nur entpacken, sondern vor allem strukturiert durchsuchen wollen.

Quelloffen und kostenfrei

Die App erlaubt es, Inhalte von Archiven anzuzeigen, ohne diese vorab vollständig zu extrahieren. Dies gilt auch für verschachtelte Archive. Wer lediglich einzelne Dateien benötigt, spart damit Zeit und Speicherplatz.

Aktuell unterstützt MacPacker das Durchsuchen und Entpacken von ZIP- und 7Z-Dateien. Weitere Formate wie RAR oder GZIP sollen folgen. Geplant ist zudem die Möglichkeit, Archive selbst zu erstellen oder zu bearbeiten. Bereits umgesetzt sind Funktionen wie die Darstellung des aktuellen Pfads innerhalb des Archivs, Drag-and-drop-Unterstützung sowie das Öffnen einzelner Dateien mit den jeweiligen Standardprogrammen. Das Projekt versteht sich als langfristig betreut und orientiert sich funktional an etablierten Programmen wie 7-Zip, ohne jedoch ein vollständiges Pendant zu sein.

Alternativen: Keka und The Unarchiver

Neben dem neuen MacPacker zählen vor allem Keka und The Unarchiver zu den verbreiteten Werkzeugen für den Umgang mit komprimierten Dateien. Keka erlaubt neben dem Entpacken auch das Erstellen von Archiven in zahlreichen Formaten. Die App bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, etwa zum Passwortschutz, zur Archiv-Aufteilung oder zur Steuerung macOS-spezifischer Ressourcen. Mit den jüngsten Updates wurde die RAR-Leistung auf Apple-Prozessoren verbessert und die Automatisierung per AppleScript eingeführt.

The Unarchiver hingegen konzentriert sich ausschließlich auf das Extrahieren von Archiven. Die Anwendung lässt sich so konfigurieren, dass sie automatisch bestimmte Formate verarbeitet und nach dem Entpacken bestimmte Aktionen wie das Öffnen im Finder ausführt. The Unarchiver ist eine einfache Ergänzung zum Standard-Archivierungsprogramm und wird kostenlos angeboten.