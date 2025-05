Datei-Entpacker Keka kann jetzt auch AppleScript

Die Mac-Anwendung Keka ist jetzt in Version 1.5.0 verfügbar. Wir nehmen das Update zum Anlass, mal wieder an diese leistungsfähige und vielseitige Alternative zu dem standardmäßig im Lieferumfang von macOS enthaltenen Archivierungsprogramm zu erinnern.

Apples Archivierungsprogramm bietet im Alltagseinsatz ohne Frage einen sehr guten und in der Regel auch ausreichenden Funktionsumfang. Wenn es allerdings ans „Eingemachte“ geht, ist Keka unschlagbar. Die Anwendung kann zunächst einmal mit deutlich mehr Dateitypen umgehen und auch vergleichsweise exotische Formate erstellen und entpacken.

Aktuell listet der Entwickler der App die folgenden Formate als in beide Richtungen kompatibel: 7Z, ZIP, TAR, GZIP, BZIP2, XZ, LZIP, DMG, ISO, BROTLI, ZSTD, LRZIP, AAR und WIM. Darüber hinaus kann Keka Archive mit den folgenden Endungen lesen und entpacken: ZIPX, RAR, TAR, LZMA, EXE, CAB, WIM, MSI, PAX, JAR, WAR, IPA, XIP, APK, APPX, XPI, WPRESS, IS3, CPGZ, CPIO, CPT und SPK.

Vielseitige Einstellungsoptionen

Keka lässt sich einfach per Drag-and-Drop verwenden, stellt wenn benötigt, aber auch erweiterte Einstellungsoptionen bereit – natürlich abhängig davon, was von den einzelnen Formaten unterstützt wird. So kann man mit der App erstellte Archive beispielsweise standardmäßig durch ein Passwort schützen oder mit zusätzlichen Einstellungen konfigurieren.

Sehr große Archive kann man mit Keka in mehrere Dateien unterteilen und wenn man beispielsweise ZIP-Dateien für Windows-Nutzer erstellt, vermeidet man Rückfragen, wenn man die von macOS standardmäßig angelegten, aber auf dem Mac nicht sichtbaren Ressourcen ausschließt.

Apple-Script-Unterstützung und RAR-Optimierung

Mit Version 1.5.0 hat der Keka-Entwickler Unterstützung für AppleScript integriert. Die App lässt sich jetzt in Automatisierungs-Workflows unter macOS einbinden. Zudem wurde die Leistung bei der Arbeit mit RAR-Archiven auf Macs mit Apple-Prozessoren optimiert.

Keka lässt sich beim Entwickler selbst kostenlos laden. Wer die Arbeit an der App unterstützen will, kann die Anwendung entweder im Mac App Store kaufen oder von den auf der Entwickler-Seite aufgeführten Spendenoptionen Gebrauch machen.